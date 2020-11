COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El imputado, Héctor G., realizará tareas comunitarias para la Asociación Civil “Patagonia Para Cristo”, Franzoni 833 de Comodoro Rivadavia, por un total de 96 horas. Serán en lo posible 8 horas mensuales.

Además por un año donará en forma mensual alimentos no perecederos a la Asociación Civil por una cantidad equivalente a $ 5.000 cada mes. Los U$S 27.650 sobrantes serán puestos a disposición de la AFIP.

Según el fallo del juez Jorge Zabala, el chubutense también deberá someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal, notificando de cualquier cambio de su domicilio; abstenerse de desempeñarse como funcionario o empleado aduanero o miembro de las fuerzas de seguridad; de actividades de importación o exportación, y de desempeñarse como funcionario o empleado público;

Con una presentación digital en septiembre de este año, el imputado –de 61 años- ratificó el pedido de suspensión de juicio a prueba. Dijo ser comerciante con secundario completo, originario de una familia de clase media. Como viajante de comercio de comestibles y bebidas su ingreso mensual aproximado es de $ 150.000. “Posee su vivienda, goza de buena salud y no padece enfermedades”. Además de su mujer abogada tiene dos hijos mayores a quienes ayuda económicamente.

Como viajante recorre Chubut y Santa Cruz tomando pedidos a los clientes. Es un negocio familiar que heredó de su padre y continuó con su hermano. Viaja 3.500 kilómetros por mes, variando según la época del año. “Refirió no tener antecedentes penales y que paga todos sus impuestos”. Dijo que podía realizar tareas comunitarias porque en Comodoro se podía transitar libremente.

Según el fallo, el episodio no merece sanción mayor. “Para los delitos tributarios y de contrabando lo es para aquellos asuntos complejos de mayor trascendencia, lo que no se advierte en el caso por tratarse de un solo hecho de intento de egreso de divisas acondicionadas en un equipaje atribuido a un único imputado, calificado como contrabando simple”. No es necesario realizar un debate oral y público.

La suspensión de juicio a prueba es aplicable a todos los casos donde pueda corresponder una condena de ejecución condicional, explicó el magistrado. El representante del Ministerio Público Fiscal prestó su conformidad para la probation al imputado. “Por ende, priorizando la posición que más derechos acuerda, corresponde considerar razonable en este proceso la procedencia del pedido efectuado como alternativa de solución del conflicto traído a este conocimiento”, concluyó la sentencia federal.