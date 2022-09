Rebeca es una vecina de la zona norte de Comodoro que no dudó en hacerse cargo de los hijos de su amiga de toda la vida, quien murió como consecuencia del covid en diciembre pasado.

Hoy, la mujer tiene la custodia temporal de los dos chicos, de 17 y 9 años, pero en diciembre, vence y tiene miedo de que nadie se haga cargo de ellos.

Según relató Rebeca, ella es “madrina del más chiquito y veía que ellos tenían que higienizar a su mamá cuando ella estaba postrada. Además, tenían que darle la medicación”, relató la mujer y aclaró que el padre de los chicos "fue separado del hogar por denuncias de maltrato”.

“Desde diciembre que hubo abandono no solo a la mamá sino también para sus hijos. Yo ahora estoy luchando para que a ellos no les falte nada, porque corresponde que el Estado les otorgue una pensión o ayuda”, manifestó.

Pide ayuda para los chicos

Tal como informó El Comodorense, Rebeca pide que a los niños se los contenga y ayude porque “sufrieron mucho, no fue fácil lo que vivieron por varios años. Su mamá estuvo postrada por 4 meses y en diciembre murió de Covid, tras complicaciones y desidia por parte de quienes o hicieron nada para salvarle la vida”, reclamó.

“A mí, me gustaría que ellos tengan una mejor calidad de vida, que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde y en mi caso yo siempre voy a estar cuando ellos me necesiten", aseguró la vecina de Comodoro”, quien detalló que a fin de año vence el permiso para que los niños estén a su cargo. "Espero que después ellos sigan adelante en sus vidas encontrando la felicidad que no tuvieron durante tantos años”, lamentó.

