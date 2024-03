Marcos Castro tiene 22 años y es de Comodoro Rivadavia, salió de viaje en su bicicleta hace 10 meses. Sin embargo, desde el pasado 23 de febrero su familia perdió todo contacto con él. Su papá pide ayuda para poder salir a buscarlo por la ruta, ya que según datos en publicaciones, podría andar entre Tecka y Esquel.

Alberto relató a ADNSUR que su hijo está haciendo un viaje en bicicleta hace 10 meses. "Venía desde Misiones, pero cuando estaba en Zapala, provincia de Neuquén, le robaron el celular y ahí perdimos contacto con él”.

“Hay personas que dicen haberlo visto en la zona de Piedra de Águila y después por Bariloche. Hay gente que dice haberlo visto llegando a Esquel, pero no lo encuentran. Él duerme alejado en zona de bosques pero no lo encuentran y siempre se comunicaba”, indicó.

La UTA anunció paro por 48 horas: qué pasará con los colectivos en Comodoro

El padre del joven de 22 años pidió a las personas que viajen entre Esquel y Tecka, estar atentos por si alguien lo ve para que le diga que se comunique con su familia o que avise a la policía. “Tenemos la esperanza de que tenga un problema con la bicicleta, que haya pinchado, o se la haya roto, y por eso no se haya comunicado. ”, manifestó preocupado.

Chubut tiene una de las mejores rutas de la Patagonia para cruzar del mar a la Cordillera de los Andes

"La policía nos dice que lo busca pero no tiene novedades. Yo no tengo movilidad, pero estoy pensando en ir a dedo. Si no aparece hoy, voy a salir a la ruta. Estoy sin trabajo, si salgo a la ruta, necesito para comer. No he podido encontrar a nadie que me lleve", por lo que si alguien puede acercarlo a recorrer la zona se lo agradecería enormemente.

Quienes puedan tener algún dato o colaborar con el traslado del papá de Marcos, pueden comunicarse al 2975299268.