Ernestina Pais contó su drama con el alcohol, su sufrimiento y recordó desde hace cuanto tiempo que no bebe

Ernestina Pais fue una de las destacadas invitadas a la ‘mesaza’ de Mirtha Legrand el pasado sábado.

La conductora compartió su experiencia sobre su lucha contra el alcohol y anunció con orgullo cuánto tiempo hace que no bebe.

“Después de 30 años de trabajo constante en distintas áreas, comencé a sentirme mal. Me di cuenta de que estaba angustiada y triste, a pesar de tener todo lo que deseaba en la vida”, comentó sobre los comienzos de su adicción.

Luego de esa revelación personal, llegó la pandemia: “El confinamiento, el cierre del restaurante, las deudas… empecé a beber para calmar y ocultar la angustia. Creo que el problema con el consumo no comienza cuando tomas la primera copa, sino cuando dejas de expresar lo que sientes. Y yo me sentía muy mal.”

“Lo que antes me llenaba de alegría ya no me producía nada. Comencé a vivir un verdadero infierno”, confesó Pais. Y agregó: “Las personas que enfrentan adicciones hoy en día, gracias a Dios, cuentan con un entorno que reconoce esto como un problema de salud mental. No hay que sentir vergüenza”.

Por otro lado, Ernestina Pais relató que, tras haber estado internada, decidió darse el alta voluntariamente.

Después de un episodio de violencia doméstica hacia sí misma, su familia optó por internarla. “Hoy lo interpreto como un acto de amor”, reflexionó.

Mirtha Legrand le preguntó a la conductora si es posible superar este tipo de problemas. Ella fue clara: “Sí, definitivamente, y ese es el mensaje que quiero transmitir. Cuando me preguntaron si tenía alguna restricción alimentaria antes de venir aquí, respondí con mucho orgullo que no consumo alcohol. Llevo un año y tres meses sin beber, ¡es un gran logro!”