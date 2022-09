Era vegetariano, lo mordió un perro y se enojó con los animales:"Me fui a comer una hamburguesa"

El vegetarianismo y el veganismo dejaron de ser una moda para convertirse en una elección de vida. Sin embargo, para algunos las bases que sostienen esta decisión no son tan sólidas como creían y al primer contratiempo tiran todo por la borda.

Así le paso a Mariano De la Canal, conocido como “el fan de Wanda”, que hizo un esfuerzo enorme para alejar la carne de sus comidas y así excluir a los animales de su dieta, porque creía que su amor por ellos era mucho más grande.

Sin embargo, un encontronazo con perro dio por tierra todo el amor que decía tenerle a los animales, y así dejó de tener sentido no almorzárselos.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Me mordió un perro y me enojé. Me dije 'estoy militando para los animales y viene uno de ellos y me muerde'. Por eso dejé (de ser vegetariano)”, dijo De la Canal en una entrevista con Teleshow.

"Me enojé mucho. La verdad es que militaba para el vegetarianismo y el veganismo, pero me mordió un perro en la calle. Pensé que me estaba esforzando un montón para todos ellos y venía uno a morderme... Me fui a McDonald's a comer una hamburguesa", concluyó.