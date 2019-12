COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Agradecemos el permanente esfuerzo y trabajo que nuestras instituciones intermedias realizan por la comunidad”, sostuvo el intendente Juan Pablo Luque, que recorrió las instituciones acompañado por el secretario Coordinador de Gabinete, Gustavo Fita, junto al subsecretario de Comunicación, Christian Blotta, y representantes del Hospital Regional y Bomberos

Voluntarios.



En ese contexto, afirmó que “cerramos el año con instituciones que no tienen descanso en las fiestas, y que trabajan fuertemente en asistencia para nuestra comunidad. Por ese motivo, nos pareció necesario venir a compartir un momento y agradecerles por el compromiso y el trabajo que realizan por la sociedad”.



Asimismo, el jefe comunal puso en valor el trabajo conjunto con las instituciones “debido a que permanentemente acompañamos los emprendimientos que encaran, tanto económicamente y también con infraestructura, para que el personal pueda desempeñarse de una mejor manera”.



“Como Estado Municipal tenemos que instar a que nuestras instituciones intermedias estén fuertes y sostenidas, con el objetivo de concretar sus proyectos y sueños. Desde nuestro lugar, vamos a trabajar mancomunadamente para que nuestra sociedad esté protegida a través del servicio que prestan, más allá de que dependan o no del gobierno local”, sostuvo.



Por último, hizo hincapié en los controles y resultados para las Fiestas, destacando que “fue un buena noticia que en Navidad no se hayan registrados heridos por pirotecnia; tampoco accidentes de tránsito debido a los fuertes controles de alcoholemia, ni eventos de distinta índole. Bregamos permanentemente para que los comodorenses podamos vivir las fiestas en paz”. Al mismo tiempo, resaltó que durante la noche del 31 y la madrugada del 1 de enero “se repetirán controles en toda la ciudad para proteger a la comunidad y evitar incidentes que opaquen estos momentos de festejo en familia”.



“Contar con el apoyo del Municipio es muy importante”



Por su parte, el jefe del destacamento n°2 de Bomberos Voluntarios,

Miguel Panquilto, valoró la visita del intendente junto a la entrega de

presentes al personal que presta servicios.

“Tuvimos la gran visita del intendente, quien trajo unos presentes para

nuestros trabajadores, y también pudimos charlar sobre nuestra

actividad, y los proyectos que vamos generar hacia futuro en la

institución”, afirmó.



A su vez, dijo que “es muy importante tener al intendente en el

destacamento y saber que se preocupa por nosotros. Que Bomberos tenga

apoyo de la Municipalidad y del intendente, para nosotros es

importantísimo, nos hace bien que se involucre permanentemente”,

finalizó.