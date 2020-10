COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Enfermeros del servicio de emergencia 107, de terapia intensiva y otros sectores se manifestaron este martes afuera del Hospital Regional, sobre Avenida Yrigoyen, donde instalaron una carpa en señal de reclamo por la difícil situación que atraviesan por el colapso de pacientes internados por coronavirus, a lo que se suma a la falta de pago de salarios.

Laly Montiel, enfermera terapia intensiva de adultos, recordó que hay falta de recursos humanos en el hospital “estamos pasando por una situación difícil, trabajamos con pacientes covid y la situación es desesperante”, dijo a ADNSUR.

Y aclaró, que como enfermeros “nunca nos negamos a la atención de los pacientes, pero ya no damos para más, estamos agotados, cansados. Se siguen abriendo camas y hemos dicho hasta el cansando que esperamos respuesta para poder volver a fase 1 y así reorganizarnos”.

Asimismo, Montiel destacó que se trabaja “en un grado de insalubridad muy grave, tenemos un solo baños para higienizarnos” para médicos y enfermeros. Además, indicó “no está acondicionado el lugar para hacer refrigerio, no tenemos distanciamiento social ni ventilación. Si no nos cuidan a nosotros va a llegar a un momento en que vamos a colapsar, y no va a haber recurso humano para atender a los pacientes”.

Por su parte, Silvina González enfermera de terapia pediátrica, afirmó que la situación “es insostenible, no han tenido criterio a la hora de designar personal, se desarmó la terapia de niños y es la única que hay en la ciudad”, advirtió. Mientras explicó que se habilitaron en la sala de terapia pediátrica cinco camas para pacientes con covid adultos, “y sacaron dos que van a funcionando en sala común de pediatría, no va a haber terapia para niños”.

Y señaló que hay un desgaste físico de los trabajadores, “la gente no está conforme. Nadie hace nada para mejorar la situación. No hay más enfermeros para terapia intensiva, pero hay decisiones que se toman y según ellos la gente pueda aprender pero eso lleva un tiempo para alguien que no conoce el trabajo de terapia intensiva”.