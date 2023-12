Enero 2024: por reservas del 30%, rematan estadías por redes sociales en la costa patagónica

Se acerca la temporada alta para vacacionar en familia o amigos y los prestadores turísticos de la Patagonia se encuentran alarmadas por el bajo número de consultas hasta la fecha. Referentes de rubro hotelero mencionaron que “en otros diciembres” recibían cerca de “50 consultas por día, y hoy llegan entre 10 y 15”.

Ante este panorama, comenzaron a observarse “publicaciones de remate de estadías” por medio de Facebook, y se dirige a turistas que podrían visitar el sur de la Patagonia.

Según informó a diario Río Negro, Carlos Rivas, uno de los referentes de la asociación de extrahoteleros, que nuclea a los dueños de departamentos y complejos “lo hacen en sitios que reúnen a prestadores del destino”. Después de hecha la publicación, los comerciantes empiezan a ofertar para captar al viajero.

“Es un remate que se da por redes. Pero los que están entrando en ese juego son, en su mayoría, dueños de departamentos o de casas que no están habilitados por turismo, y que ofrecen sus lugares desde la clandestinidad, fuera del circuito formal. No pagan impuestos ni tasas comerciales, por eso se pueden dar el lujo de ofertar de esa manera. Pero lo que hacen es romper los parámetros que fijamos los que sí operamos dentro del sistema”, explicó Rivas.

No obstante, reconoció que los “informales” no son los únicos que están optando por rematar estadías. “La verdad es que también hay prestadores que se empezaron a desesperar, porque no se sabe que pasará con la temporada”, agregó.

En referencia a la proyección de ocupación hotelera para la temporada de verano 2024, recordó que "otros años, para esta época, ya teníamos todo enero reservado y estábamos cubriendo febrero. Pero hoy sólo hay un 30% de reservas para el primer mes del año, y un 10% para el segundo”, señaló.

En ese sentido, remarcó que “en otros diciembres había 50 consultas por día, y ahora existen 10 o 15. Y no es que la gente está peleando precios. Es que ni siquiera llama para preguntar”, indicó de manera alarmante.

En referencia a los precios actuales, sostuvo que “por ahora, oficialmente, no bajamos nada. Sigue saliendo, a partir del 26 de diciembre, $90.000 un alquiler para 4 frente a la playa y $65.000 cerca del mar. Pero si no suben las reservas cada prestador evaluará que montos propondrá”, concluyó.