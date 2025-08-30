Endeudamiento en Argentina: aumentó la morosidad en tarjetas y préstamos personales

Como efecto del aumento de las tasas de interés, la morosidad en el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales ya supera el 5% y continúa en ascenso.

El encarecimiento del financiamiento ocurre en un contexto en el que el crédito al consumo venía registrando un crecimiento sostenido, tanto en el uso de tarjetas como en la demanda de préstamos personales. No obstante, los salarios no acompañaron este ritmo, y la diferencia entre ingresos y deudas derivó en un aumento de los incumplimientos.

Según cifras oficiales, en mayo la mora en tarjetas de crédito alcanzaba el 4,2%, más del doble que hace un año, mientras que en préstamos personales llegaba al 5,6%. Banqueros consultados por la Agencia Noticias Argentinas destacaron que esta tendencia se mantuvo en los últimos meses y podría generar mayores dificultades hacia fin de año.

Actualmente, las tasas nominales anuales para financiar saldos pendientes con tarjetas oscilan entre el 76% y el 90%. Sumando impuestos y gastos administrativos, el costo financiero total (CFT) supera ampliamente el 100%. En los préstamos personales, el costo real es todavía más elevado: para un cliente con buen historial crediticio, un crédito a cuatro años puede implicar un CFT superior al 140%.

La presión impositiva agrava el escenario. Al interés pactado se le adiciona IVA e Ingresos Brutos, lo que encarece aún más la deuda final que afrontan las familias. En la práctica, cada punto adicional de tasa implica una carga mayor que no puede trasladarse a ningún otro actor más que al propio presupuesto familiar.

Bola de nieve financiera

La combinación de tasas altas, inflación persistente y salarios rezagados deriva en un escenario complejo, ya que quienes pagan solo el mínimo de la tarjeta corren el riesgo de que la deuda se multiplique y se extienda por años. Con intereses que duplican o triplican el capital original, el endeudamiento se convierte en una bola de nieve difícil de frenar.

Los bancos señalan que no todos los clientes están expuestos del mismo modo. Aquellos con ingresos estables y buen historial crediticio consiguen condiciones relativamente más favorables, mientras que quienes ya arrastran atrasos o tienen salarios más inestables enfrentan el mayor impacto.

El aumento de la mora refleja no solo la presión del costo financiero, sino también la fragilidad de los ingresos reales. Con más de la mitad de la población bancarizada, las familias argentinas dependen de líneas de crédito cada vez más caras para sostener el consumo.

Las proyecciones privadas anticipan que la morosidad seguirá creciendo en lo que resta del año, en paralelo con la estrategia oficial de mantener tasas altas para contener al dólar. El desafío para los hogares será administrar sus deudas en un contexto en el que endeudarse ya no aparece como una alternativa accesible, sino como un riesgo cada vez mayor.

Con información de NA