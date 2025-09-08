El Camino Neocatecumenal, reconocido movimiento dentro de la Iglesia Católica, invita a la comunidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia a participar en una serie de encuentros de fe destinados a jóvenes desde los 13 años en adelante, así como a adultos interesados en profundizar su camino espiritual.

Estas reuniones tienen un marcado carácter catequético y están diseñadas para abordar de manera abierta y sincera los interrogantes más profundos que cada persona puede tener sobre el sentido de la vida y la experiencia humana.

Claudio Policceli, responsable provincial de los catequistas en la provincia de Chubut, explicó que este ciclo de charlas y encuentros nace de la necesidad de responder a las múltiples “agresiones” y dificultades que afectan la vida cotidiana de las personas. “En un mundo que muchas veces parece incierto y confuso, Cristo ofrece respuestas claras y un camino de esperanza para encontrar sentido y propósito en la vida de cada hombre y mujer”, afirmó.

Estas jornadas están abiertas sin distinción a todas las personas, tanto bautizadas como no bautizadas, y sin restricciones de ningún tipo. La idea es generar un espacio en donde los participantes puedan acercarse con libertad, escuchar y reflexionar sobre las enseñanzas cristianas y cómo estas se conectan con la realidad que vivimos.

Según Policceli, “es fundamental que quienes participen puedan experimentar que la fe cristiana no es un conjunto de ideas alejadas, sino una realidad viva que impacta y transforma la vida de cada persona”.

ACTIVIDADES, DÍAS Y HORARIOS

Las actividades se desarrollarán en tres puntos estratégicos de la ciudad, lo que facilita el acceso para distintos sectores y permite una amplia participación. Los horarios fueron pensados para adaptarse a las agendas de jóvenes y adultos:

En la Zona Centro, las reuniones serán en la Parroquia Catedral San Juan Bosco, los días lunes y jueves a las 20 horas.

En la Zona Sur, tendrán lugar en la Parroquia San Jorge, martes y viernes a las 20 horas.

tendrán lugar en la Parroquia San Jorge, martes y viernes a las 20 horas. Para quienes residen en la Zona Norte, los encuentros serán en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, miércoles y sábados a las 19 horas.

Con información de Comodoro 24, editada y redactada por un periodista de ADNSUR