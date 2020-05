CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Desde el PRO Chubut, el diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres, organizó una charla por zoom donde más de 300 chubutenses conversaron con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



La charla comenzó con la introducción del diputado, y luego cedió la palabra a su par nacional, Cristian Ritondo, quien hizo lo propio para comenzar la jornada virtual entre los adherentes al espacio de toda la provincia del Chubut y la dirigente del PRO.



Vidal se refirió a la difícil situación de los argentinos ya la política como herramienta de cambio y de control. Al respecto dijo “es muy importante mantener el contacto con los vecinos, con el territorio, y en este contexto tan particular, las herramientas de la comunicación son un recurso muy útil para acercarnos” y agregó que “nuestro rol como dirigentes, como políticos, como ciudadanos, es el de ayudar a cada vecino, aportar proyectos e ideas para nuestras comunidades, y controlar cada medida que pueda significar un retroceso en las libertades y derechos de cada uno de nosotros”.



Por otro lado, la dirigente le habló a los jóvenes y aseguró “quiero que hayan muchos dirigentes, los jóvenes siempre tienen la ventaja de tener una mirada fresca de la política, por eso no son solamente el futuro, son el presente de toda construcción política, de toda sociedad que los necesita activos y participando”.

El legislador nacional Cristian Ritondo, presidente del Bloque Pro en la Cámara de Diputados, agradeció a su par Ignacio Torres por organizar el encuentro virtual, recordó el trabajo parlamentario del Chubutense y dijo “quiero destacar el desempeño de Nacho en la cámara, porque cada vez que toma la palabra en el recinto lo hace para dar voz no solo a los que lo votaron, sino a todos los Chubutenses que sabemos que están en momentos extremadamente difíciles”.

Finalmente, Torres agradeció a cada uno de los participantes, a las autoridades partidarias y funcionarios de toda la provincia, en los que se encontraban los intendentes Fabián Gandón de Puerto Pirámides, y Raúl de Domingo del Dique Ameghino, el diputado provincial Sebastián López, las concejales Ana Clara Romero de Comodoro Rivadavia, María Eugenia Domínguez de Puerto Madryn, Miriam Viran de Gaiman, e Iris Otero de Rawson.



Asimismo, el diputado nacional instó a cada uno de ellos “a seguir construyendo la provincia que queremos, necesitamos y nos merecemos, siempre desde el aporte solidario, predicando con el ejemplo y procurando el bienestar de todos los Chubutenses”.