Encuentro entre Bowen y la presidenta reelecta de la vecinal del Barrio Unión de Trelew

El intendente de Dolavon, Dante Bowen, recibió en la sede del municipio a Stella Maris Ferreyra, quien fue reelecta como presidenta de la Asociación Vecinal del Barrio Unión de Trelew.

Ferreyra resultó confirmada en el cargo al presentarse como única lista en las elecciones vecinales, lo que desde Dolavon fue resaltado como “no solo el reflejo de la confianza de los vecinos, sino también la legitimidad territorial construida a lo largo de años de trabajo sostenido junto a la comunidad”.

En el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el municipio y las vecinales, como espacios fundamentales de participación ciudadana y organización barrial.

Asimismo, se remarcó la relevancia del trabajo mancomunado en el Valle, vinculando a los vecinos de las comunidades, tal como se está previendo con la organización del Abuelazo Fest, que reunirá a adultos mayores de toda la región y de toda la Provincia.

“La continuidad de Stella Maris al frente de la vecinal del Barrio Unión habla de un liderazgo consolidado, que directamente no tiene oposición porque está respaldado por la comunidad. Seguiremos trabajando juntos para profundizar las políticas públicas en el territorio”, expresó el intendente Dante Bowen.

