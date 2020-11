COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El gobernador Mariano Arcioni encabezó este jueves una reunión virtual, en la que estuvieron presentes funcionarios nacionales, diputados e intendentes de toda la provincia. La convocatoria realizada a través de zoom contó con la presencia del secretario de Energía de la Nación, Alberto Hensel.

En la reunión se brindaron explicaciones acerca del proyecto sobre zonificación minera que se presentará en la provincia de Chubut. Además participaron referentes del INTA, de sindicatos, de recursos hídricos y organizaciones no gubernamentales.

El integrante de la Federación Empresaria Chubutense y vicepresidente de CAME, Rubén Villagra, dijo que "la impresión es positiva. Desde hace años que se vien reclamando que se ponga en discusión. Me parece que hoy fue explicada la parte teórica-técnica. Al río Chubtu no lo tocarían, que es una discusión de la gente por el no".

"Nosotros como insituciones gremiales buscamos trabajo y el trabajo puede venir con la minería. Para muchos ciudadanos de la meseta me parece muy importante", expresó.

Mencionó que "se habla de zonificación. Se presentó la parte técnica; varias instituciones intentaron demostrar lo bueno que puede ser desarrollar la minería. Seguiremos escuchando a otras instituciones por el no", manifestó y dijo que no se habló de fechas.

Villagra aseguró que la presentación fue "muy extensa". Dijo que como sector "estamos escuchando como vinimos escuchando hace años a las mineras".

“Nosotros fuimos convocados hoy a una explicación que se hizo desde el sector de gobierno de la provincia, se dio explicación concreta de lo que se está pretendiendo llevar adelante y nosotros pudimos participar brevemente”, explicó tras el encuentro el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.

Y aseguró que todavía “no tenemos bajo ningún puntos de vista posición tomada al respecto, siempre teniendo en cuenta que en Comodoro Rivadavia nunca fuimos consultados si queríamos tener petróleo o no, y en ese sentido la ciudad sigue extrayendo y explotándolo”.

Asimismo, detalló que en la reunión se hizo una presentación de la zonificación minera: "Seguramente seguiremos con algunas temas que podemos dar discusión al respecto. Pero hasta que no sepamos cual será el rol desde el punto de vista ambiental y de nuestras empresas locales y la fuente de trabajo que se puedan llegar a generar desde nuestra ciudad, no tomaremos una posición”, reconoció.

Luque además aclaró que hasta el momento no se sabe cuál será el rol que van a tener los controles medioambientales, y destacó que el estado “nunca ha sido el mejor controlando al respecto”. Mientras agregó que habrá que llevar adelante un intenso trabajo “de credibilidad para ver si concretamente se está a la altura de las circunstancias para no afectar las cuencas hídricas y los sectores más custodiados, como son los ríos, los bosques y los lagos” de la provincia.