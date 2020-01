SANTA FE - Un hombre encontró este lunes dos millones de pesos en cheques, los devolvió y, de recompensa, la empresa le dio una pala. Luis Spahn encontró la documentación en la Ruta 70 en una rotonda a la altura de Esperanza, cuando se dirigía en su vehículo hacia la localidad de Santa Fe, informó el portal local Rafaela Noticias.

Tal como contó, vio "un manojo de cheques", alguno de los cuales eran al portador, por valor de 2.170.000 pesos. Al llegar a la capital provincial los revisó y, como estaban todos endosados por la misma empresa, los llamó para avisarles que se los llevaba.

"Me contacté con la empresa y les dije que se los iba a dejar, y así fue", contó Spahn en diálogo con el canal de noticias TN. Según dijo, se trata de una fábrica de herramientas que se encuentra enfrente de donde encontró los cheques. "Se lo habían dado a un comisionista y los perdió", amplió.

El hombre contó que es subcontratista de Telecom desde hace muchos años, pero que está a punto de quedarse sin trabajo por una movida comercial. "Soy el único técnico de última milla que hay acá, de los grandes clientes", se vendió ante la cámara. Además, reconoció que "esa sería mi recompensa".

Es que cuando devolvió los cheques, la empresa lo premió con una pala. "Sé que hay mucha gente enojada con la empresa por eso, pero yo no", aseguró. "Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería alguna herramientas. Les dije que 'no' y una de las chicas pidió que le traigan algo y aparecieron con una pala. Qué se yo...", contó la elección del premio.

"Sabía que se iba a generar esto, porque es más pesado el morbo que las buenas acciones", se quejó Spahn. Además, contó que no tiene jardín ni lugar dónde usar la herramienta. "No tengo un cachito de tierra. La pala tengo que colgarla porque me genera un problema. Es peor que un perro malo acá en casa", bromeó.