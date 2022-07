Encontró a un abuelo caminando solo en la madrugada por el paseo costero y lo llevó a su casa

En las últimas horas del miércoles, tras las nevadas y el frío que se sintió en Comodoro Rivadavia, una mujer difundió una serie de imágenes con la historia de un anciano que encontró caminando solo a altas horas de la noche por el paseo costero.

El hombre se dirigía desde la zona céntrica de la ciudad hasta el barrio Ciudadela, del cual lo separaban varios kilómetros, por lo que Adriana Nahuelhual no dudó en dar la vuelta y auxiliarlo con su vehículo.

"La verdad que no tengo la suerte de tener a mi abuelito con vida. Apenas lo vi, me llamó la atención y no dude en volver a ayudarlo", detalló, quien se encontraba con sus hijos a bordo regresando a su hogar.

Según señaló, el abuelo "estaba perdido, desorientado y asustado. Lo pude convencer y dejarlo en la puerta de su casa. Hasta nos invitó a tomar mates de lo agradecido".

"Me dormí pensando que hubiera sido de él si no lo veíamos. Pero Dios lo puso en nuestro camino y lo pudimos dejar sano y salvo", agregó la mujer, que rápidamente se viralizó su posteo.

Tras el hermoso gesto llevado a cabo, la mujer expresó: "Mis hijos quedaron contentos. Le dejamos un lindo mensaje. No hay que mirar nunca hacia un costado cuando alguien precisa ayuda. Más un abuelito", sentenció en su relato.

