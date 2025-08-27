Encontraron otro ballenato muerto en Puerto Madryn: es el tercero en menos de un mes

Este miércoles 27 de agosto por la mañana, vecinos y turistas encontraron el cuerpo sin vida de un ballenato en la la costa de Puerto Madryn.

Según se supo, el animal, de aproximadamente una semana de vida, estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba partes faltantes. Se trata del tercer caso en menos de un mes.

Tras conocerse la situación ,intervinieron en el lugar personal de la Prefectura Naval Argentina y del Centro de Rescate “REFAUNAR” llevaron adelante un operativo para retirarlo y evitar riesgos sanitarios o de seguridad.

Tras el rescate de perros salchicha, la Fiscalía aclaró que hay otros perros listos para ser adoptados

“Está bastante descompuesto y le faltan algunas partes, por lo que preferimos retirarlo antes del mediodía, antes de que aumente la cantidad de gente en la costa”, señaló Víctor Fratto, director del programa REFAUNAR,

Según indicó el especialista, la presencia del cuerpo en esa zona podría haber sido favorecida por las condiciones meteorológicas.“Si hubiera pasado a la tarde, el viento del norte podría haberlo llevado a otro lugar”, agregó.

DOS CASOS DE BALLENATOS MUERTOS EN MENOS DE UN MES

El pasado lunes 28 de julio, se reportó la presencia de un ballenato varado en Playa Kaiser, a pocos kilómetros de Puerto Madryn. Una persona que transitaba por la zona alertó a las autoridades llamando al 103. Poco después, un equipo del programa REFAUNAR se hizo presente en el lugar y confirmó que el animal se encontraba sin vida.

Chubut cancela su deuda con Nación a cambio de obras por 100.000 millones de pesos

Según informaron, se trató de una cría de ballena franca austral de solo unos días de vida, que medía 4,45 metros de largo. El cuerpo fue hallado en buen estado de conservación, por lo que los guardaparques cercaron el área para evitar el contacto de personas o animales con el ejemplar.

La aparición de ballenatos muertos no es habitual, pero tampoco es un hecho aislado. Estos casos son fundamentales para mejorar el conocimiento sobre la salud de la población de ballenas que llega cada año a las costas chubutenses.

Intento de femicidio en Chubut: la golpeó brutalmente y la amenazó con enterrarla en el patio

La tarde del pasado lunes 18 de agosto, vecinos que disfrutaban de la costa de Puerto Madryn se vieron sorprendidos por el hallazgo de un ballenato sin vida en las playas céntricas de la ciudad.

El ejemplar apareció en la zona de la bajada 4, recostado sobre la arena húmeda. Según los primeros registros, presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hace suponer que llevaba varios días muerto antes de ser arrastrado hasta la costa.

La situación fue alertada inmediatamente a las autoridades locales, que dispusieron la preservación de la zona para evitar el contacto con personas y animales, particularmente perros, que pudieran acercarse al espécimen.

Un perro atacó a un ciclista, la dueña lo vio y se fue sin ayudarlo: podría necesitar una cirugía

RECOMENDACIONES ANTE EL HALLAZGO DE UN BALLENATO SIN VIDA EN LA COSTA

✅ No acercarse demasiado: Los restos de grandes mamíferos marinos pueden ser inestables, desprender gases o colapsar de forma repentina.

✅ No tocarlos ni manipularlos: Además de ser un riesgo sanitario (por bacterias y parásitos), está prohibido interferir con fauna silvestre muerta sin autorización.

✅ No intentar devolverlo al mar: Estos animales requieren de protocolos específicos de retiro y análisis científico.

✅ Evitar el contacto de mascotas: Perros u otros animales domésticos pueden enfermarse si se acercan o consumen restos.

El Hospital de Puerto Madryn realizó su primera ablación renal, en un exitoso operativo que permitió salvar dos vidas en la Patagonia

✅ Dar aviso inmediato a las autoridades: Comunicarse con Prefectura Naval, Defensa Civil, guardaparques o la secretaría de ambiente local para que activen el protocolo de intervención.

✅ Respetar el perímetro de seguridad: Muchas veces se delimita la zona para permitir el trabajo de biólogos y veterinarios.

Con información de Canal 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR