La tarde del pasado lunes, vecinos que disfrutaban de la costa de Puerto Madryn se vieron sorprendidos por el hallazgo de un ballenato sin vida en las playas céntricas de la ciudad.

El ejemplar apareció en la zona de la bajada 4, recostado sobre la arena húmeda. Según los primeros registros, presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hace suponer que llevaba varios días muerto antes de ser arrastrado hasta la costa.

La situación fue alertada inmediatamente a las autoridades locales, que dispusieron la preservación de la zona para evitar el contacto con personas y animales, particularmente perros, que pudieran acercarse al espécimen.

Según publicó Jornada, se espera que este martes se proceda al traslado del ballenato con el fin de determinar las causas del deceso y establecer el procedimiento correspondiente para su retiro y análisis.

OTRO EJEMPLAR MUERTO EN MENOS DE UN MES

El pasado lunes 28 de julio, se reportó la presencia de un ballenato varado en Playa Kaiser, a pocos kilómetros de Puerto Madryn. Una persona que transitaba por la zona alertó a las autoridades llamando al 103. Poco después, un equipo del programa REFAUNAR se hizo presente en el lugar y confirmó que el animal se encontraba sin vida.

Según informaron, se trata de una cría de ballena franca austral de solo unos días de vida, que medía 4,45 metros de largo. El cuerpo fue hallado en buen estado de conservación, por lo que los guardaparques cercaron el área para evitar el contacto de personas o animales con el ejemplar.

La aparición de ballenatos muertos no es habitual, pero tampoco es un hecho aislado. Estos casos son fundamentales para mejorar el conocimiento sobre la salud de la población de ballenas que llega cada año a las costas chubutenses.

RECOMENDACIONES ANTE EL HALLAZGO DE UN BALLENATO SIN VIDA EN LA COSTA

✅ No acercarse demasiado: Los restos de grandes mamíferos marinos pueden ser inestables, desprender gases o colapsar de forma repentina.

✅ No tocarlos ni manipularlos: Además de ser un riesgo sanitario (por bacterias y parásitos), está prohibido interferir con fauna silvestre muerta sin autorización.

✅ No intentar devolverlo al mar: Estos animales requieren de protocolos específicos de retiro y análisis científico.

✅ Evitar el contacto de mascotas: Perros u otros animales domésticos pueden enfermarse si se acercan o consumen restos.

✅ Dar aviso inmediato a las autoridades: Comunicarse con Prefectura Naval, Defensa Civil, guardaparques o la secretaría de ambiente local para que activen el protocolo de intervención.

✅ Respetar el perímetro de seguridad: Muchas veces se delimita la zona para permitir el trabajo de biólogos y veterinarios.