Encontraron muerto al turista argentino que era intensamente buscado en Brasil

Después de cinco intensos días de búsqueda, las autoridades confirmaron el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Federico Bruni, un joven argentino que había desaparecido en la selva de Florianópolis, Brasil.

El último contacto del joven con su familia se produjo el lunes pasado, cuando se encontraba en un camping a aproximadamente dos horas de Florianópolis, en una zona selvática del sur del país vecino.

La búsqueda desesperada del joven Federico culminó en la trágica noticia de su hallazgo sin vida, lo que terminó generando conmoción.

La hermana de Federico había expresado horas antes su desconcierto tras haber encontrado a su mascota, pero no a él en su camioneta: “estábamos tranquilos de que no nos hable, pero hoy la policía se contactó conmigo desde Brasil para decirnos que estaba su camioneta, su perra y todos los documentos estaban adentro de la camioneta, pero él no estaba”.

En las últimas horas, la hermana del joven argentino desaparecido en una selva de Brasil compartió su testimonio, mientras sus padres y unas tías se trasladaban al país vecino para participar en la búsqueda del hombre de 32 años; lamentablemente, tras su llegada, se confirmó el trágico desenlace de Bruni.

“La búsqueda terminó, no es el desenlace que esperábamos. Frenen la viralización y por favor dejen de contactar a Dani. Muchas gracias a todos por la ayuda”, sostuvo su hermana Daniela minutos después de confirmarse la trágica noticia.