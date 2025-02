Encontraron muerta a la actriz surcoreana Kim Sae-ron en su casa de Seúl

La actriz surcoreana Kim Sae-ron, de 24 años, fue hallada sin vida en su casa del distrito de Seongdong, Seúl, informó la policía local.

El hecho se conoció este domingo, cuando un amigo de la joven encontró el cuerpo después de que la actriz no se presentara a una reunión que tenía programada, detalló la Agencia de Noticias Yonhap.

Tras realizar las investigaciones iniciales en el lugar, las autoridades confirmaron que no se hallaron indicios de ningún delito o acto criminal relacionado con su muerte. “Por el momento, no hemos hallado señales de crimen, pero seguimos examinando los detalles del caso”, señaló un funcionario policial.

En este sentido, no hay evidencia de que la entrada a la casa haya sido forzada ni hay rastros de violencia en la escena.

El impacto de Vaca Muerta en los precios de alquiler en Neuquén: aumentos alarmantes y escasa oferta

Quién fue Kim Sae-ron

Destacada actriz surcoreana, Kim Sae-ron nació 31 de julio de 2000 en Seúl. Tenía dos hermanas más jóvenes, Ah-ron y Ye-ron, quienes también son actrices.

Talentosa, a los 9 años -en 2009- debutó como actriz infantil y alcanzó un enorme reconocimiento con su papel en la película The Man from Nowhere (El hombre de ninguna parte), un año después, en 2010.

También participó en dramas televisivos como "¡Hola! Escuela: Amor en el Aire" y "El Espejo de la Bruja".

Una de las actrices más prometedoras de su generación, lamentablemente en mayo de 2022 vio afectada su carrera. En ese momento fue arrestada por conducir alcoholizada luego de chocar contra un árbol y escapar del lugar.

Focos de incendio, un muerto y sospechas: Chile en llamas y alerta en la frontera con la Patagonia argentina

Por esto, varias marcas cancelaron contratos publicitarios con ella y su participación en proyectos futuros fue suspendida.

Como detalla el sitio drama.fandom.com, el 1 de diciembre de 2022, se anunció que el contrato de Kim Sae-ron con la agencia Gold Medalist llegó a su fin y decidieron no renovarlo.

Además, fue condenada a pagar una multa de 20 millones de wones (alrededor de 15.000 dólares) por manejar bajo la influencia del alcohol, violar la Ley de Manejo en las Carreteras y causar destrozos a la red pública.

Su último trabajo conocido fue la serie de Netflix "Hunting Dogs", que ya había sido filmada antes del incidente.

El 21 de Abril de 2023 se supo que no podía aparecer más en KBS -la empresa de radio y televisión pública de Corea del Sur- luego de que el comité regulador decidiera suspender sus apariciones en el canal por crear controversias sociales, cometer actos ilegales y/o tener conductas inmorales.

El desgarrador testimonio de un brigadista y su pareja que perdieron todo: "No pude salvar la casa de mis padres"

En 2024, intentó regresar a la industria con la obra de teatro Dongchimi, pero la fuerte oposición del público surcoreano la llevó a abandonar el proyecto antes de su estreno.

En los últimos meses,algunos medios dieron a conocer que trabajaba a tiempo parcial en una cafetería en Seongsu-dong, un barrio de Seúl.

En los últimos meses, un amigo le contó a E-daily que Kim Sae-ron había cambiado su nombre a Kim Ah Im y que se estaba preparando para abrir un café con sus amigos además de regresar a sus actividades de entretenimiento.

Con información de Agencia de Noticias Yonhap y Clarín