Abril, la joven de Puerto Madryn que vive en Bahía Blanca y había perdido contacto con su familia luego del temporal en la ciudad bonaerense, fue hallada tras dos días de búsqueda desesperada.

“Ella está estudiando en Bahía. Venía con su pareja y los agarró la tormenta. Iban caminando hacia su casa, a 100 metros del Canal Maldonado, donde el agua desbordó completamente. La pareja de ella cruzó, pero ella no. Vio que el agua la arrastró y ella alcanzó a agarrarse de un caño. Una persona la agarró de la remera, la subió a la vereda y la metió dentro de su casa”, contó Andrés, padre de abril, entre lágrimas.

El testimonio del empresario que vivió el temporal de Comodoro y ahora el de Bahía Blanca: "Fueron similares y con ríos de agua"

Durante 48 horas, la familia no tuvo contacto con la joven, ya que el temporal cortó las comunicaciones en la zona donde estaba resguardada. Finalmente, gracias a vecinos que se pasaron la noticia a los gritos, alguien logró avisarle a su papá, que vive en Puerto Madryn pero actualmente se encuentra trabajando en Olavarría.

La mamá de Abril trabaja en el Hospital Ísola como enfermera y había publicado en redes sociales un pedido de ayuda para dar con el paradero de su hija.

“Ahora ella está con su abuela en General Conesa. Está contenida. Se despierta a la noche y dice que escucha el ruido del agua, se larga a llorar”, explicó el hombre, en diálogo con América TV.

Profundamente conmocionado, Andrés le agradeció a la persona que rescató a su hija. “Aún no pude hablar con él pero me gustaría mucho poder ubicarlo”, afirmó.

Solidaridad en Chubut: cómo ayudar a las víctimas del trágico temporal en Bahía Blanca

La joven pudo regresar a su casa y se topó con los destrozos causados por el temporal. “Entró un metro de agua, perdió todas sus cosas. Lloraba angustiada y le dije que lo material no importa, lo más importante es que ella salvó su vida. Mi auto quedó tapado por el agua, pero no me interesó nada”, agregó Andrés.

YA SON 16 LAS VÍCTIMAS FATALES DEL TEMPORAL

El temporal no solo ocasionó pérdidas materiales incalculables, sino que dejó a miles de familias sin hogar. Según datos oficiales, más de 1.400 personas tuvieron que ser evacuadas y trasladadas a centros de emergencia habilitados en escuelas y clubes deportivos. Sin embargo, muchas otras permanecen atrapadas en sus viviendas anegadas, esperando ser rescatadas.

La cifra oficial de fallecidos asciende a 16 personas, entre ellas niños y adultos mayores que no lograron escapar a tiempo del avance del agua.

Temporal en Bahía Blanca: confirman el rescate y regreso de más de 250 estudiantes a la Patagonia

Las autoridades locales confirmaron que la mayoría de las muertes se produjeron por ahogamiento o derrumbes provocados por la fuerza del agua.

En paralelo, continúa la búsqueda desesperada de más de 100 personas desaparecidas, entre ellas dos hermanitas pequeñas, Pilar y Delfina, cuya familia perdió contacto con ellas durante la tormenta. Equipos de rescate trabajan sin descanso junto a bomberos voluntarios y efectivos del Ejército Argentino para localizar a los desaparecidos.