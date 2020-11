RADA TILLY (ADNSUR) - Un lobito de dos pelos apareció este lunes en la playa de Rada Tilly y desde el Área Protegida Punta Marqués pidieron a la comunidad, en estos casos, "no molestarlos" para que estos ejemplares puedan "volver al mar por sus propios medios".

"Hoy, 16 de noviembre se encuentra descansando en la playa de Rada Tilly, un lobito de dos pelos. ¡IMPORTANTE! Es común que salgan a descansar a la playa y lo ideal es no molestarlos, para que regresen al mar por sus propios medios. Admirarla desde una distancia prudencial y no bloquearles la salida al mar", advirtieron en Facebook.

Además, pidieron "llamar al y personal de la Red de fauna marina costera", que "se acercará a evaluar la situación".

"No los toques. No los alimentes. No los mojes ni los obligues a volver al mar. Mantené a los perros alejados. Llamanos", pidieron desde el Área Protegida Punta Marqués.

"Estos son animales silvestres que si se sienten amenazados pueden morder. Ademas, son portadores de patógenos transmisibles al ser humano y a las mascotas. Mantené tu distancia y la de tus mascotas", insistieron.