En un robo de película, se llevaron joyas de la corona de Napoleón del Museo del Louvre

El domingo, un golpe breve y preciso dejó al Museo del Louvre cerrado por completo. El ministro del Interior, Laurent Núñez, explicó que los ladrones accedieron desde el exterior con una plataforma elevadora y que la operación —minuciosamente preparada— se ejecutó en apenas siete minutos.

Según Núñez, se trató de “un gran robo”: el grupo había hecho reconocimientos previos, usó una radial para cortar los cristales y forzar la entrada, y logró desplazarse con rapidez mientras la policía acordonaba accesos y vías próximas.

Miles de turistas fueron evacuados y las imágenes de esa escena se difundieron con rapidez.

En su cuenta de X, el Louvre anunció el cierre por “razones excepcionales” sin ofrecer más precisiones sobre el alcance del robo o su impacto en la programación del museo.

Informes de Le Parisien indican que los asaltantes ingresaron por la fachada que da al río Sena, donde hay obras en curso.

Con un montacargas de obra llegaron hasta la Galerie d’Apollon, la sala que custodia una selección de las Joyas de la Corona francesa.

Allí rompieron ventanales y se llevaron, según el diario, nueve piezas de la colección vinculada a Napoleón y a la emperatriz.

Una de esas joyas —se sospecha que la corona de la emperatriz Eugenia— apareció después, rota, fuera del museo.

Las piezas de pequeño formato son un desafío permanente para la seguridad del Louvre por su facilidad de transporte y su alto valor histórico y material.

Aunque el museo aloja obras emblemáticas como la Mona Lisa, la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia, son los objetos de dimensiones reducidas —muchos concentrados en la Galerie d’Apollon— los que suelen ser más vulnerables: joyas y orfebrería de la Corona, amuletos, estatuillas y fragmentos arqueológicos de Egipto y Mesopotamia.

Además de su carga simbólica, estos objetos resultan atractivos para el mercado negro de antigüedades.