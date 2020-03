PLAYA UNIÓN (ADNSUR) Luego de una denuncia realizada a través de las redes sociales, este viernes por la noche en Playa Unión se constató que un mercado vendí alcohol en gel a 750 pesos por frasco. En el lugar además se constataron diversas irregularidades, detalló Diario Jornada.

Al respecto, el Director General de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios del Chubut, Simón García explicó que “luego de la advertencia nos dirigimos inmediatamente a realizar la inspección correspondiente. Constatamos no sólo que vendían el alcohol en gel a $750 pesos sino que no exhibían los precios del resto de los productos. Inclusive no tenían la factura de compra de dicho producto por lo que lo comercializaba en forma clandestina”.

García indicó que “se retiró el producto, se labró el acta correspondiente y esta mañana nos dirigimos nuevamente verificando que aún no exhibían los precios en las góndolas, aunque el negocio permanecía con sus persianas bajas.