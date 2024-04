En medio de un contexto económico desafiante, Paula Gómez, nutricionista de Comodoro Rivadavia, explicó que es posible mantener una alimentación equilibrada y nutritiva “sin gastar de más”.

En diálogo con ADNSUR, la profesional comenzó haciendo hincapié -frente a una generalizada disminuición del poder adquisitivo- en “tratar de eliminar o reducir la cantidad de los productos que no alimentan”. Como, por ejemplo, los jugos en sobre, las gaseosas, las golosinas, “eso nos va a dar como un poquito más de margen para poder comprar realmente lo que es más más nutritivo”, señaló.

Algo que hay que tener en cuenta -remarcó- son las proteínas, debido a que “son esenciales tanto para tener saciedad a lo largo del día, como para mantener o poder aumentar la masa muscular”. Muchas veces a las proteínas -al ser un poco más caras- “las dejamos a un lado y empezamos a aumentar los hidratos de carbono”, describió.

LAS PROTEÍNAS QUE TENEMOS QUE TENER EN LAS 4 COMIDAS PRINCIPALES

Desayuno, almuerzo, merienda y cena

Es importante incluir “huevo, queso, ricotta, carnes -tratar de que magras” como el pollo, pescado, y tratar de elegir ofertas. “Hay días que por ahí en los supermercados venden más baratos algunos corte de carne como ”cuadrada, nalga, bola de lomo", que se pueden hacer en guisos, en milanesas, y con ello "tratar de mejorar el aporte de lo que son las proteínas.

¿BAJA LA CALIDAD ENTRE PRIMERAS Y SEGUNDAS MARCAS?

“Lo que nos tenemos que fijar siempre es en la lista de ingredientes, tratar de que sea el alimento sea lo menos procesado posible, por ejemplo, que sea de trigo cambial, de sémola. Esos videos son más integrales, es decir, más puros que otros que puedan llegar a tener harinas súper procesadas 0000 y algunos aditivos y conservantes. El arroz, por lo general, es un cereal entero, integral".

Un alimento que “es bueno en aporte nutricional y es un poco más barato que todas las proteínas -destacó- es el huevo. Y lo podés usar en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena”.

Este alimento “se puede incluir en tortillas, en tartas, en huevo poché, un omelette, siempre tratar de que no sea frito. Entonces, ese alimento es más barato que la carne y tiene muy buena cantidad de proteína de buena calidad”, resaltó.

Sobre grasas saludables, indicó que el maní -dentro de los frutos secos- “es uno de los más baratos”, y agregó “las semillitas de girasol también tienen grasas saludables y son más baratas que otros frutos secos”.

Por otro lado, mencionó que -aunque mayormente es costosa- algunos días la palta está de oferta en el mercado comunitario, y “si puedo de vez en cuando incluirla estaría buenísimo”, valoró.

En relación al aceite de oliva indicó que “hay muchos precios, hay mucha calidad también, hay tratar de incorporarlo, porque muchas veces gastamos en bebidas -gaseosas juguitos-, entonces es preferible dejar de gastar en eso que no me alimenta, que no me nutre y empezar a poner un poquito más gastar en algo que sí”.

Por último, resaltó que “podemos comenzar a consumir más las legumbres”, algo que muchas personas no están acostumbradas a usar y “tienen mucho más aporte de proteínas, sacean más, son súper nutritivas, es mucho más barato, más calidad y un poquito más caro que quizás un fideo o un arroz”, concluyó.