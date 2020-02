COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Cristian tiene 30 años, es de Comodoro y viajó a China con su pareja. Tras planificar durante meses su viaje soñado, jamás creyeron que iban a encontrarse con tal escenario, en medio del brote de coronavirus que surgió en Wuhan (China) y ya se expandió a varios países, declarándose el alerta mundial por parte de la OMS. Hasta este sábado, los muertos en ese país alcanzaban 259 y los infectados eran más de 11 mil.

Cristian Gatica se fue con su pareja 21 días a China. El itinerario por el gigante asiático incluía pasear por Pekin, Shangai, Hong Kong, Guilling y XI'an, pero la epidemia de coronavirus que rápidamente transformó lo que sería un viaje de placer y conocimiento por el país oriental a una travesía para poder salir de allí.

Gatica contó en diálogo con El Patagónico, en medio del regreso a la Argentina, la situación que se vive en el país del que muchos buscan irse cuanto antes por el temor que genera la epidemia.

"La situación se está complicando un poco más en China. Las ciudades en su mayoría están con todos los comercios cerrados; en algunas ni siquiera hay transporte público. Hay controles en todos lados, incluso en los supermercados", dijo el joven comodorense.

"Si bien el epicentro de la enfermedad es en Wuhan, están restringidos los vuelos entre todas las zonas continentales de China. Por suerte los controles de temperatura son permanentes. Otros viajeros tuvieron la mala experiencia de que los hoteles les cancelaron las reservas y los dejaron en la calle prácticamente”, añadió.

“Durante las dos primeras semanas no tuvimos ningún tipo de inconveniente salvo la limitación en las comunicaciones y la forma de pago (en muy pocos comercios aceptan VISA), pero sólo pudimos disfrutar 15 días; en la tercera semana tuvimos que volver de urgencia a Pekin ya que estaban cerrando los aeropuertos y teníamos bastante miedo de que no poder llegar a nuestro vuelo de regreso”, dijo.

Cristian agregó que no tuvieron la mejor experiencia cuando intentaron encontrar ayuda en la Embajada de Argentina en China: "En un momento, cuando nos empezaron a cancelar vuelos y trenes, llamamos al consulado para solicitar ayuda, pero lo único que nos recomendaron fue buscar nuevos boletos; obviamente el costo fue absorbido por nosotros. Prácticamente tuvimos que arreglarnos por nuestra cuenta, tuvimos que buscar un hotel de urgencia en Pekin igual ya que anticipamos el regreso a esa ciudad. Los últimos días no pudimos salir a ningún lado, prácticamente aislados en el hotel ya que no había casi comercios abiertos ni ninguna de las atracciones turísticas”, detalló.

Gaticia y su novia ya están de regreso a la Argentina tras atravesar rigurosos controles de temperatura que se realizan tanto en los aeropuertos como en las zonas en donde se acumula gran cantidad de gente.