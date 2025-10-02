En parte de Chubut, rige una alerta amarilla por lluvias muy fuertes: podrían caer hasta 50 milímetros

En medio de la alerta naranja por ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia amarilla por lluvias intensas en otra parte de Chubut.

El área será afectada por lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo registrarse superaciones puntuales; en las zonas más altas no se descarta la precipitación mixta de lluvia y nieve.

De acuerdo a los señalado en su informe, el SMN sostuvo que la contingencia climática impactará el viernes 3 de octubre a partir de la mañana y extendiéndose por la tarde y, además, podría continuar horas más tarde, pero lejos de la alerta amarilla.

Los sectores afectados serán las cordilleras de Río Senguer, Cushamen, Languiñeo, Futaleufú y Tehuelches. Además, se espera que se sienta en partes aledañas con precipitaciones algo leves.

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar todo tipo de objetos que impidan la circulación del agua.

Mantenerse alejado de ríos y costas.

Informarse por los medios de comunicación.

¿Las precipitaciones llegarán a Comodoro Rivadavia?

Según el pronóstico extendido, la localidad petrolera podría sufrir la inclemencia climática, pero muy diferente a los sitios mencionados previamente.

En la costa de Escalante, están previstas lluvias aisladas durante la mañana del viernes 3 con ráfagas que irán de leves a moderadas, iniciando a una velocidad entre 42 y 50 kilómetros por hora y, en esa etapa del día, aumentando para soplar entre 60 y 69 km/h también hacia la tarde, aunque ya con cielo muy nublado.

Las lluvias afectarán a parte de Río Negro y Neuquén

De acuerdo a la información publicada por el SMN, señalaron que las precipitaciones no solo estarán en la cordillera chubutense, sino también en algunas zonas de las provincias patagónicas.

En detalles, señalaron que impactará en Bariloche y las áreas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó, también el viernes 3 de octubre, pero hacia la noche y pudiendo continuar durante el día siguiente con menor intensidad.