En medio de una misa, hubo una pérdida de gas en una capilla de Comodoro y varias personas se desmayaron
Una fuga de gas en la capilla generó la evacuación de asistentes y la atención médica de varias personas afectadas por intoxicación con monóxido de carbono. Las autoridades lograron controlar la situación y trasladaron a los pacientes al hospital local.
Este domingo por la mañana se registró una pérdida de gas en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Comodoro Rivadavia, lo que obligó a la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar, informaron fuentes policiales.
Varias ambulancias asistieron a personas que presentaron síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.
El personal médico trasladó a algunos afectados al hospital para su atención, desde la capilla ubicada en Providencia 1335.
Según informaron fuentes oficiales, la pérdida de gas fue controlada recién pasadas las 12:40 horas, momento en que las ambulancias comenzaron a salir del lugar con los pacientes hacia el nosocomio local.
Las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad en espacios cerrados para evitar este tipo de incidentes.
El incidente se habría originado a partir de una falla en el sistema de calefacción central.
Al mismo tiempo, el párraco que oficiaba la misa también sufrió un episodio médico, a partir de su estado de nerviosismo.