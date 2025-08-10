Este domingo por la mañana se registró una pérdida de gas en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Comodoro Rivadavia, lo que obligó a la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar, informaron fuentes policiales.

Varias ambulancias asistieron a personas que presentaron síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. 

El personal médico trasladó a algunos afectados al hospital para su atención, desde la capilla ubicada en Providencia 1335. 

En medio de una misa, hubo una pérdida de gas en una capilla de Comodoro y varias personas se desmayaron

Según informaron fuentes oficiales, la pérdida de gas fue controlada recién pasadas las 12:40 horas, momento en que las ambulancias comenzaron a salir del lugar con los pacientes hacia el nosocomio local.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad en espacios cerrados para evitar este tipo de incidentes.

El incidente se habría originado a partir de una falla en el sistema de calefacción central.

Al mismo tiempo, el párraco que oficiaba la misa también sufrió un episodio médico, a partir de su estado de nerviosismo.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer