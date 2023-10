En la última semana, "hubo un aumento del 40% en la harina", y los clientes "ya no se dan gustitos" en Comodoro

En la última semana, se registró un aumento del 40% en los bolsones de harina. ADNSUR conversó con Víctor Cuneo, dueño de una panadería de Comodoro, y señaló que “hoy por hoy, pensás que laburás bien, salís a pagar y resulta que lo que fue ganancia tuya la tuviste que volver a invertir para poder trabajar en el mes”.

Según explicaba, “primero venían aumentos paulatinos, que al final del mes igual sumaban, se notaban, pero ahora esta semana que pasó, subió un 40% de una”, indicó.

Es decir que, una bolsa de harina que antes costaba 6.000 pesos, “pasó a valer 8200 pesos, y no se puede trasladar a los precios de los productos, porque donde aumentás un 40% no vendés nada", comentó Victor preocupado.

LAS COMPRAS DE LA GENTE

Cuneo recordó que habitualmente “tenías gente que te iba a comprar una torta y pan, y esa gente ahora te compra una docena de facturas y pan”, y agregó “la que te iba a comprar pan y facturas, ahora te compra nada más que el pan. Entonces vos ves que hay movimiento de gente, pero cada cliente te compra lo justo”, valoró.

En lo que respecta a la mercadería en general, “los proveedores no te venden para que vos tengas para 15 o 20 días, te venden para 4 o 5, porque no se quieren pisar”, explicó en relación a la especulación inflacionaria.

“Hasta hace un tiempito atrás te traían la mercadería, vos la trabajabas, la elaborabas, la vendías y pagabas. Hoy por hoy te dicen, che tengo tanto ¿querés?, bueno págame. Se acabó el famoso fiado, ahora es pagame”, manifestó.

Frenta a la situación económica actual, el panadero sostuvo “la verdad, está muy complicado y la otra no conseguís. Porque antes ibas y comprabas todo en un sólo lugar, ahora tenés que comprar menos porque no te venden por cantidad y no tienen toda la mercadería. Está costando conseguir los productos de panadería”, concluyó.