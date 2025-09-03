La previa del acto del presidente Javier Milei en la localidad bonaerense de Moreno, con tensión y temor por posibles incidentes, mostró una imagen curiosa: el operativo policial realizado en el Camino del Buen Ayre obligó a desviar a los autos que transitaban por la zona. Entre esos vehículos, haciendo una larga fila, se vio a una Tesla Cybertruck.

Se trata de un vehículo que no pasa desapercibido. La pick-up eléctrica futurista que Elon Musk presentó tiene un diseño angular y líneas rectas que rompen con los moldes tradicionales; su carrocería está hecha de acero inoxidable ultrarresistente y cuenta con vidrios blindados.

Su aspecto de “auto del futuro” generó polémica desde el primer día, pero también despertó gran expectativa sobre cómo redefinirá el segmento de camionetas. En Argentina hay muy pocas unidades en la calle.

Más allá de la estética, la Cybertruck promete gran potencia: puede acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de 3 segundos en sus versiones más avanzadas y ofrece una autonomía superior a los 500 kilómetros por carga. Además, está equipada con tracción total y funciones inteligentes integradas al ecosistema Tesla.

QUIÉN ES EL PROPIETARIO Y CUÁNTO PAGÓ

La imagen de la Cybertruck, registrada por las cámaras de TN, permitió identificar rápidamente quién es su propietario, ya que la camioneta eléctrica está rotulada con el nombre de una marca de energizantes.

Días atrás, el influencer Coscu mostró fotos de su nueva adquisición, sponsoreada por esa misma firma. Según adelantó, la usará para realizar streamings desde su interior.

En una transmisión publicada hace pocos días, Coscu detalló que la Cybertruck le salió más de 300.000 dólares. “Va a ser un auto de contenido, por eso me asocié con marcas para comprarla. A mí me salió cero”, afirmó.