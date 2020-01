COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A partir del 1 de febrero los interesados podrán comenzar a inscribirse para ingresar a las distintas carreras de pregrado y grado que ofrece la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Es así que como requisitos lo primero que debe hacerse es completar el Formulario Virtual Estadístico para ingresantes en la plataforma www.unp.edu.ar, tras completar los datos pertinentes el comprobante de la preinscripción debe ser impreso y entregado en la facultad correspondiente con la documentación.

La documentación que debe ser entregada a partir del lunes 3 de febrero es: Título de nivel Secundario o constancia de título en trámite (si no se adeuda materias y no tiene el Título Secundario) o constancia provisoria en el caso de adeudar materias. En caso de que el Título de Nivel Secundario haya sido expedido antes del 2010 y no sea de la Provincia del Chubut deberá estar legalizado por el Ministerio del Interior de la Nación. Asimismo se debe presentar la fotocopia de ambas caras del DNI, certicado de salud, y dos fotografías tipo carnet 4×4 centímetros.

Por Facultad La Facultad de Ciencias Económicas requiere que se presenten además de los requisitos generales certificado de domicilio expedido por la policía, constancia de grupo sanguíneo, fotocopia de la partida de nacimiento. Las clases se inician en fecha a confirmar en el mes de febrero y la inscripción será durante todo el segundo mes del año.

La Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, requiere la presentación además de los requisitos antes mencionados, del certificado de vacunación contra la Hepatitis B para postulantes a las carreras de Medicina, Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en Enfermería y Técnico Laboratorista Universitario. Asimismo se dictan cursos de nivelación en el mes de febrero. Las inscripciones se extenderán hasta el 6 de marzo.

La Facultad de Ingeniería requiere la presentación de requisitos generales, y en el caso de Título Secundario les será considerada como condicional la inscripción a quienes justifiquen, al comienzo del período lectivo, haber cursado la totalidad de los estudios correspondientes al nivel medio, pudiendo adeudar hasta dos asignaturas como máximo para completarlos. La presentación del certificado provisorio de estudios secundarios completos tiene como plazo último el 31/05/2020. Inscripciones serán hasta el 6 de marzo.

La Facultad de Humanidades y ciencias Sociales requiere presentar además del certificado de domicilio expedido por la policía. Las inscripciones se extenderán hasta el 27 de marzo.

Finalmente, la Facultad de Ciencias Jurídicas solicita, Título de nivel medio, secundario, polimodal o equivalente, si el Título y /o Certicado Analítico es de una provincia que no sea Chubut, deberá consultar en el Dpto. Alumnos si debe legalizarlo por el Ministerio del Interior de la Nación, constancia de título en trámite, o certicado en el que se especica que adeuda dos materias (ingresa condicional hasta el 31 de agosto del ciclo lectivo de ingreso, excepto prórrogas extraordinarias). Fotocopia de DNI con domicilio actualizado, certicado de salud (sellado por Salud Pública), una fotografía tipo carnet y el comprobante de Pre-inscripción del Formulario Virtual. Las inscripciones serán hasta el 28 de febrero.