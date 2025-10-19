Día de la Madre
En el Día de la Madre, el gobernador Torres saludó a todas las chubutenses con un posteo dedicado a su mujer
Con una dedicatoria especial, el mandatario provincial utilizó las redes sociales para enviar un mensaje a las madres de la provincia.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, envió en su día un mensaje a todas las madres de la provincia, aunque con un foco principal en su mujer, acompañado de una tierna foto.
“Quiero desearles un muy feliz día a todas las madres chubutenses”, escribió en su cuenta de Instagram.
Además, el mensaje continuó: “A mi vieja Silvia, y especialmente en su primer Día de la Madre, a la mejor mamá del mundo: Orne ❤️. ¡Te amamos!”
CLIMA IDEAL
Comodoro tendrá el domingo más caluroso de los últimos 6 meses en el “Día de la Madre”
Las familias podrán celebrar al aire libre gracias a las temperaturas cálidas pronosticadas para este 19 de octubre. ¿Se adelanta el verano en la ciudad?
HISTORIA DE DOMINGO
Daniela Jasenovski, ícono del deporte de Comodoro: una historia de resiliencia y vida con su hija como bandera
Un diagnóstico, un cáncer y una vida que dio un giro de 180° para la deportista que, en el Día de la Madre, cuenta su historia con su hija Luciana como parte del motor para seguir adelante.
Historias De Vida
DÍA DE LA MADRE
Tenía 35 años y pensaba que no podía ser mamá, pero terminó viviendo un milagro
Melisa pensaba que ya no iba a poder ser mamá. Tenía 35 años y, a pesar de que no se cuidaba, no quedaba embarazada. Sin embargo, cuando se mudó a Comodoro ocurrió el milagro y un test confirmó lo contrario. Pero no todo salió como esperaba. Un cuadro de presión arterial alta obligó a que Benyamin naciera en forma prematura, con 30 semanas y menos de 1.500 gramos de peso. Una historia de miedos, incertidumbre, esperanza y mucho amor.
ESTE DOMINGO
Día de la Madre en Comodoro: comerciantes buscan revertir la caída de ventas con promociones
Algunos apuestan a múltiples ofertas para atraer a los clientes, con ventas que aún no repuntan como en años anteriores. Otros, con una visión más sombría, describen la situación como la peor en más de una década y advierten sobre la posibilidad de reducir su estructura si la tendencia no se revierte en los próximos días.
Por Marina Valencia
