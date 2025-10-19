El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, envió en su día un mensaje a todas las madres de la provincia, aunque con un foco principal en su mujer, acompañado de una tierna foto.

“Quiero desearles un muy feliz día a todas las madres chubutenses”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, el mensaje continuó: “A mi vieja Silvia, y especialmente en su primer Día de la Madre, a la mejor mamá del mundo: Orne ❤️. ¡Te amamos!”

