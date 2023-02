Blas Cinalli, luego de ser condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Fernando Báez Sosa podría cambiar de defensa. Su familia se reunió con el polémico Miguel Ángel Pierri.

Si bien aún no confirmó si acepta la propuesta, se dieron a conocer los honorarios que le cobraría a Cinalli.

Pierri es el elegido para tomar el caso, porque los familiares de los rugbiers en general, quedaron disconformes con Hugo Tomei. En este sentido, según informó la revista Forbes, habría pedido “U$S 200 mil para defenderlo de punta a punta”.

“Si estoy del lado de los imputados, el costo es elevado. Es un juicio perdedor, en extraña jurisdicción, con exposición mediática y riesgo que te condenen mediáticamente por defender a asesinos como estos pibes, tiene un costo elevadísimo. U$S 100 mil es el piso”, aseguró.

Y agregó: “Es un caso de 8 personas imputadas que en el mejor de los casos algunos recibirán perpetua y otras condenas menores. Hay una logística para el equipo de abogados, pero no es nada que un estudio especializado no pueda llevar a cabo. Ir a Dolores no importa tanto porque son dos semanas de juicio oral y luego se define. En nuestro caso, se dispondría de algunos abogados y el resto del estudio seguiría con su trabajo”.

Las polémicas declaraciones de Pierri

El abogado, se pronunció sobre el caso, en diálogo con Crónica TV. “Creo que le puedo bajar la condena”, reveló.

Asimismo, explicó que los jóvenes “están mal condenados” dijo que “hay errores técnicos en la sentencia”.

Por otro lado, se refirió a los asesinatos afuera del boliche y señaló que “hay Fernandos todos los días”