En Comodoro no habrá colectivos, bancos ni supermercados el jueves

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos CTA, convocó a un paro nacional para este jueves 9 de mayo a todo el arco sindical del país, en rechazo de la Ley Bases y la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

A diferencia de la anterior convocatoria, que tuvo lugar en enero pasado en contra de estas iniciativas, se espera que la jornada del jueves tenga mayor adhesión e impacto en las actividades económicas. En Comodoro Rivadavia, hay gremios que confirmaron que adherirán a la medida de fuerza.

✅SUPERMERCADOS

El referente del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia, Matías Silva, confirmó que adherirán al paro nacional del día jueves 9 de mayo con paralización total del sector. “Ayer hemos mantenido reunión con delegados, comisión directiva y nuestro secretario general, y hemos instruido para hablar con las bases y que todos los trabajadores se puedan adherir a la medida de fuerza convocada por la CGT”, dijo.

Y aclaró - en Radio del Mar - que el paro será sin movilización en esta oportunidad “pero esperamos contar con el gran apoyo de los trabajadores, estamos convencidos que las medidas que contempla la ley nos perjudican a todos”.

Silva confirmó a ADNSUR que los supermercados estarán cerrados el jueves y aclaró que hoy se llevan adelante las asambleas para informar. Asimismo, detalló que tiene previsto reunirse afuera del centro de empleados de comercio “para ir a apoyar a quienes nos soliciten o que sientan presión del empleador para que presten sus servicios. Esto es en defensa de nuestros trabajadores que han visto sus salarios perjudicados a pesar de los acuerdos”.

✅BANCOS

Por su parte, Walter Rey, referente de La Bancaria en Comodoro, dijo que ya vienen adhiriendo a todas las medidas convocadas por la CGT, por lo que esta vez no será la excepción. “Vamos a sumarnos a lo largo y ancho de todo el país”, afirmó.

Y aclaró que este martes habrá un plenario en Comodoro donde se va a definir la metodología del paro del día jueves. Y descartó la posibilidad de movilizarse “vamos a garantizar el paro bancario para lograr el objetivo”.

✅COLECTIVOS

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la noche del lunes que se adherirá al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Informamos que como consecuencia de las medidas del Gobierno Nacional tomadas directamente en contra el Pueblo trabajador, y abiertamente orientadas a vulnerar derechos individuales básicos, La Unión Tranviarios Automotor se suma al reclamo de toda la sociedad, y adhiere a la medida dispuesta por la CGT para el próximo 9 de mayo”, informaron a través de un comunicado.

“Desde las 00:00 horas y hasta la medianoche los trabajadores del autotransporte de pasajeros no prestaremos servicios”, indicaron.

✅DOCENTES

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) confirmó su adhesión al paro nacional del jueves 9 de mayo en reclamo de financiamiento para la educación pública, pago del FONID, defensa de la jubilación docente, no a la ley de bases, no al DNU 70/23, solicitando basta de despidos, no a los tarifazos y en defensa de la soberanía nacional.

Y en ese marco, aprovecharon a reiterar su pedido al gobierno provincial de recomposición salarial acorde al costo de la canasta familiar.

CINES

El cine Coliseo y Español permanecerán con sus puertas cerradas el jueves en adhesión al paro nacional. Así lo informaron este martes a través de sus redes sociales.

“Quienes tengan entradas para ese día podrán utilizarlas para cualquier otra función”, informaron.