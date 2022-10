La Cámara de Diputados de la Nación estableció aprobó la semana pasada una ley que crea el registro y suspendió por 10 años el desalojo de tierras fiscales tomadas, lo que motivó una polémica en Juntos por el Cambio, cuando Patricia Bullrich criticó a sus legisladores por acompañar la iniciativa.

Tal como reflejó ADNSUR, se trata de una norma que en su momento fue impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2018, de allí que también Juntos por el Cambio acompañó la continuidad de la norma, más allá del enojo de la líder del PRO.

“Es llamativa la postura porque una ley que se aprobó durante su propio gobierno –opinó Carnevale-, pero hay que aclarar que la suspensión de desalojos no se refiere a una usurpación de una vivienda (o una propiedad particular), sino a los que se dieron en Buenos Aires en barrios populares. Con esta ley también se está prorrogando la emergencia socio urbana, que involucra a 5.000 barrios populares en todo el país, que engloban a 5 millones de personas”.

Atraparon en "las 1008" a "San la Muerte" Godoy: un conocido asesino que se había escapado de la cárcel

Qué significa la ‘tugurización’ en las villas

“La ciudad cuenta con 34 barrios populares, según el RENABAP y al prorrogarse la ley nos permite continuar con el relevamiento en todo el país”, detalló la ‘concejala’, quien además es autora de la ordenanza que promueve el uso del lenguaje inclusivo en el Concejo Deliberante.

“Dentro de ese total, 14 son villas. La diferencia es que los asentamientos tratan de respetar la traza urbana existente en el entorno y no tienen una densidad tan acentuada. En cambio las villas tienen más condiciones de hacinamiento y rasgos de ‘tugurización’, que no es un término peyorativo, sino un concepto que usamos en urbanismo para indicar el abigarramiento de cosas sin orden. En la villa, al contrario del asentamiento, no se respetan las trazas previas y es todo un poco más desordenado”, indicó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Clausuraron el giro a la izquierda en Ruta 3: ya no se podrá acceder al Camino Centenario

Ante la consulta de cómo se trabaja para regularizar estos espacios urbanos, dentro de lo que contempla la ley, Carnevale explicó que la norma nacional no prevé sólo el problema de viviendas, sino también la relativo a accesibilidad a educación, salud y espacios recreativos, conectividad, servicios, etc.

“No podría hacer un resumen cuantitativo, porque es un trabajo más cualitativo que se va haciendo entre el Concejo Deliberante y las distintas áreas del Ejecutivo municipal, como Planeamiento Urbano y el área de Infraestructura -expresó-. Se va trabajando para ir subsanando situaciones que se dan como en todo Latinoamérica, donde la planificación va corriendo detrás de los problemas urbanos. Hay muchos factores que inciden en esto, como la migración rural hacia las ciudades en busca de mejores horizontes, lo que trae problemas muy complejos, que se deben ir morigerando”.

Apareció la mujer de 37 años que buscaban en Comodoro hace cuatro días

Para la edil, de profesión arquitecta, “no se trata sólo de contar viviendas y conseguir parcelas mensuradas, sino también equipamiento comunitario y todo sea pensado en integración con la ciudad. Un gran urbanista, Marcelo Corti, dice que una ciudad no es mejor que el más vulnerable de sus barrios. Lo importante es que todos los barrios deben estar incluidos”.