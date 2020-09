TRELEW (ADNSUR) - El ministro de Salud, Fabián Puratich, explicó en una rueda de prensa de la que participó ADNSUR en Rawson que se estudian todas las medidas a adoptar en Comodoro Rivadavia y afirmó que los próximos días serán decisivos. Además, se refirió al joven de 29 años que falleció en las últimas horas por coronavirus, le respondió a los gremios y aclaró que la capacidad sanitaria está garantizada pero el esfuerzo individual es fundamental.

A la salida de la Casa de Gobierno, el ministro de Salud Fabián Puratich expresó que “habitualmente, hacemos las reuniones del Comité de Crisis para analizar la situación en cada uno de los lugares. Le hice un resumen a los compañeros del Gabinete para determinar el cuadro en el que nos encontramos”

“En Comodoro Rivadavia, el problema principal es el alto porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva que se duplicaron desde hace un tiempo. Hay un alto porcentaje de internados de pacientes con Covid y otras personas por diferentes causas. Eso hace que el sistema esté al borde de la saturación. En la ciudad, hay que esperar 14 días en total, que es el período de contagio de la enfermedad”, precisó.



“Ya transcurrieron 7 días de las medidas que tomamos para ver si se logra descomprimir el sistema sanitario. Si no se cumple ese objetivo, habrá que evaluar nuevas medidas. El retroceso de fase está dentro de las posibilidades -afirmó-. Nosotros tenemos que ir evaluando el porcentaje de ocupación de las camas y -de acuerdo a lo que se determine en ese sentido- se adoptan las medidas”, advirtió sobre el eventual escenario para la aplicación de medidas más drásticas.



“Todos nos podemos enfermar y evolucionar mal”

En relación con el fallecimiento del joven de 29 años por coronavirus, el funcionario precisó que “el paciente de 29 años que falleció era diabético. Como siempre dijimos, esta enfermedad tiene un impacto mayor en las personas con factores de riesgo o en las personas mayores donde el sistema inmunitario no tiene la misma eficacia que en las personas más jóvenes o sin tanto riesgo. Por eso, insistimos en que nadie está exento en sufrir la enfermedad; todos nos podemos enfermar y todos podemos evolucionar mal también”.

Día de la Sanidad

“Este año es complejo para vivir el Día de la Sanidad porque es un contexto complejo desde lo económico y lo sanitario. Quiero enviarle un profundo agradecimiento a todo el Personal de Salud porque siempre están al frente de la situación y dan las respuestas que la sociedad necesita. Nos toca tocar este día con un trabajo pleno y tratando de cuidar lo máximo posible a nuestra sociedad” añadió.

“A los pedidos de los gremios, se les dio la respuesta la semana pasada. Creo que fue insuficiente para ellos pero hay que tener conciencia de la situación que se está viviendo. Se pagó el sueldo de julio con la cláusula gatillo. Ahora se debe agosto y el aguinaldo. Se pudo concretar la reunión con el ministro de Economía, el ministro de Gobierno y el Secretario de Trabajo. Los puntos que reclamaron los gremios los cumplimos pero –independientemente de eso- los reclamos continúan. Nadie niega la justicia del reclamo aunque no comparto las formas de cortar rutas o tomar instituciones públicas aunque admito que el reclamo es genuino” afirmó.



Puerto Madryn declarada con ‘circulación comunitaria

“Diariamente, nosotros enviamos los Informes al ministerio de Salud de la Nación. Todas las semanas, se cierra la semana epidemiológica y enviamos todos los datos y las sugerencias que consideramos necesarias. Además, somos una de las pocas provincias que sigue haciendo el reporte diario. Es importante que Nación haya tomado esa decisión porque nos avala en la provincia para la toma de decisiones” explicó el ministro provincial.

“Cuando empezó la pandemia, había 22 camas en Comodoro Rivadavia y hoy hay más de 40”

“Pensar que no se hizo nada en estos 6 meses es un error. Cuando empezó la pandemia, había 22 camas en Comodoro Rivadavia y hoy hay más de 40. Aparte del Covid, hay personas que se enferman por otros motivos. También en Puerto Madryn, las camas de terapia intensiva se aumentaron al doble. Pero nada va a alcanzar sino tomamos conciencia que nos tenemos que cuidar. Podemos poner 200 camas y las vamos a ocupar a todas si no nos cuidamos. Es un esfuerzo individual que hay que hacer para contener esta situación y disminuir el uso de las camas, no es sólo una responsabilidad del Estado”, concluyó el ministro.