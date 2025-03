En Argentina, la Ley de Ejecución de la Pena N° 24.660 fue modificada para incorporar un capítulo dedicado a la educación en contexto de encierro. En este marco, se creó la Ley de Estímulo Educativo, que permite a las personas privadas de la libertad reducir el tiempo necesario para acceder a beneficios como las salidas transitorias, la libertad condicional o la libertad asistida.

Según explicó Lucía Pettinari, Defensora Jefa de la Circunscripción Comodoro Rivadavia y Sarmiento dentro del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, "la pena del condenado es siempre la misma, pero lo que varía es la posibilidad de acceder antes a un instituto de soltura". En este sentido, detalló que "para la libertad condicional se requieren dos tercios de la pena cumplida, mientras que para las salidas transitorias es necesario haber completado la mitad de la condena".

El incentivo educativo está tabulado según el nivel de instrucción alcanzado: "Cada ciclo lectivo anual completado equivale a un mes de reducción. Finalizar la primaria o la secundaria representa una disminución de tres meses, mientras que los estudios universitarios permiten descontar hasta cuatro meses", manifestó Pettinari. Además, los talleres de formación profesional también son considerados, siempre que cuenten con el aval del Ministerio de Educación. "No se puede hacer un curso privado sin certificación oficial y esperar que eso genere reducción de la pena", aclaró.

Expansión del acceso a la educación en Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, el acceso a la educación en contexto de encierro ha crecido significativamente en los últimos años. Pettinari destacó que "antes la educación solo se brindaba en la Alcaidía, pero logramos, a través de gestiones con el Servicio Social y el Ministerio de Educación, extenderla a otros lugares de detención". En 2025, 69 personas privadas de la libertad iniciarán la educación primaria y 36 la secundaria en Comodoro Rivadavia, incluyendo a quienes se encuentran en la Alcaidía, la Seccional Segunda, la Cuarta y la Séptima.

A su vez, se han implementado talleres de formación profesional a través de la Escuela de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPJA). "Estos talleres pueden ser de corte y confección, computación, entre otros, y también otorgan beneficios en la progresividad de la pena", aseguró la defensora.

La educación como herramienta de reinserción social

Más allá de la reducción del tiempo de espera para acceder a la libertad, la educación en la cárcel cumple un rol fundamental en el proceso de resocialización. "Cualquier persona educada ya está en proceso de resocialización", afirmó Pettinari. En este sentido, destacó que muchos privados de libertad llegan con un alto nivel de analfabetismo: "El hecho de que en 2025, 69 personas comiencen la primaria nos demuestra que todavía hay una gran cantidad de internos que nunca tuvieron acceso a la educación formal".

La defensora también resaltó el impacto positivo de la educación dentro de los penales: "Cuando vas a los actos de entrega de diplomas, ves el respeto que le tienen a los docentes. La escuela en la Alcaidía es un espacio sumamente respetado. No se daña ni se raya. Es un lugar de aprendizaje y superación". Asimismo, mencionó que muchos internos solicitan materiales de estudio por su cuenta y que aquellos que cumplen penas prolongadas buscan opciones de capacitación virtual. "Tenemos varios privados de libertad que estudian por internet, con autorización judicial y acceso controlado a la red", detalló.

Para Pettinari, brindar oportunidades educativas en la cárcel es clave para reducir la reincidencia y facilitar la reinserción en la sociedad. "Muchas personas privadas de la libertad no han tenido las mismas oportunidades que el resto de la población. Algunas no accedieron a la educación porque no quisieron, pero muchas otras simplemente no pudieron debido a su contexto de vulnerabilidad. La posibilidad de estudiar en la cárcel, más allá del beneficio del estímulo educativo, claramente les cambia la vida, tanto dentro como fuera del penal", concluyó.