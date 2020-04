COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut, se refirió a la situación que vive la provincia que continúa siendo una de las únicas tres que no tienen casos de coronavirus en el país. Y destacó la posibilidad de poner en marcha el plan de flexibilización de restricciones de algunos servicios.

“Estar sin casos en Chubut, yo creo que es porque nos adelantamos a las cosas e hicimos un control profundo de los viajeros. Hemos pasado dos periodos de contagio sin ningún caso positivo”, indicó.

Asimismo, señaló, que desde este lunes rige el plan de flexibilización que permite la apertura de cooperativas, Rapipagos, Pago Fácil, Canal de TV, Bancos, Tarjetas de Crédito solo para cobranzas; habilitación de obras de construcción en empresas de más de siete operarios dados de alta; y en el sector gastronómico con la posibilidad de trabajar hasta las 22:30 horas con delivery.

“No tenemos que relajarnos ni perder de vista que seguimos en cuarentena. Hay lugares donde será más riguroso, y en otro menos, para ir de a poco liberando más actividades”, aseguró Puratich.

Y confirmó que a través del Ministerio de Seguridad de Chubut, se hizo un mapa de calor que indica donde hay mayor concentración de población. “Con ello podemos ver en qué lugares podemos administrar la cuarentena”, dijo a Radio Chubut.

CONTROLES

Por otro lado, el ministro habló acerca de los controles que se llevan a cabo respecto de la circulación en las calles. “Para implementar un control en la provincia, hay que restringir los accesos. Uno tiene que entender que la gente, sobre todo de seguridad, es finito. No tenemos 20 mil agentes para controlar”, aseveró.

Y ejemplificó que hay ciudades donde esto no se puede hacer: “como Trelew, que está en el centro y tiene muchos accesos. No me parece mal tener un solo acceso para hacer todos los controles y asegurarnos lo que va a entrar. Me parece bien lo que hizo el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre”, puntualizó.