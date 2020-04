CHUBUT (ADNSUR) - El vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, filial Chubut, Miguel Sosa, habló de la crítica situación que vive el sector en función de las medidas de aislamiento obligatorio por la pandemia mundial de coronavirus.

“Nuestro termómetro es San Carlos de Bariloche, donde han suspendido todos los vuelos y se traduce en la caída de más de 88 mil reservas concretadas; además de la suspensión del incremento anunciado de un 30% más de vuelos desde Brasil, con la lógica expectativa de que un sector importante de ese paquete turístico vendría a nuestra zona para conocer y esquiar en el cerro Perito Moreno”, indicaron.



Asimismo, destacó que el sector empresarial se ubica en una franja media y no tiene ningún tipo de paliativo, y sostuvo que a nivel regional la única opción de supervivencia financiera es una rápida respuesta del gobierno provincial (a través de la banca pública): “Esperamos que reaccione en tiempo y forma con la celeridad necesaria y no sea un ente burocrático como el estado nacional, donde el 90% de los prestadores no califica con los requisitos exigidos para recibir ayuda financiera”, dijo.



Sosa recordó que en el Corredor de los Andes residen más de 120 mil personas, de las cuales unas 75 mil viven de forma directa o indirecta de la actividad turística. Y advirtió que hay unos 4500 trabajadores a quienes será imposible sostener, ya que no hay chances de reactivar la temporada de esquí. Además señaló que la mayoría “son emprendimientos unipersonales y/o familiares; acá no hay grandes sociedades o fideicomisos subsidiarios que sostengan la actividad o el nivel de empleo”.



Por otro lado, solicitaron -según publica Diario Jornada - que no se corten los servicios básicos, ya que el 99 % de los prestadores enfrenta gastos extremadamente altos, sobre todo en calefacción. “No sabemos cómo vamos a pagar la luz, el gas y el agua, ya que no generamos ingresos. Muchos nos preguntan por las reservas que pudimos hacer durante el verano, ya que fue una excelente temporada, pero se olvidan que veníamos de un pésimo año 2019, donde también nos castigó la crisis sanitaria por el hantavirus”, aseveró.



Sosa también indicó que “estamos trabajando con el ministro de Turismo, Néstor García, y esta semana las cinco regiones queremos mantener una videoconferencia con el gobernador Mariano Arcioni para avanzar en tal sentido”.