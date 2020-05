CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Entre agosto del 2019 y abril de este año se registró en Argentina el brote de sarampión más extenso desde la eliminación de la circulación endémica, con 163 casos confirmados, incluida una defunción, informó en las últimas horas el Ministerio de Salud.



De acuerdo al Boletín Epidemiológico el brote incluyó 148 casos de origen desconocido, 14 importados de Brasil y Estados Unidos, y uno con antecedente de viaje a Turquía, Israel y España.



De esta manera, los 163 contagios en ese periodo fueron considerados por las autoridades sanitarias como "el brote de sarampión más extenso desde la eliminación de la circulación endémica" en el país, fechada en el año 2000.



En tanto, desde el inicio del 2019 se confirmaron 170 casos de sarampión en Argentina: 111 en 2019, de los cuales ocho fueron importados o relacionados a la importación, dos detectados en España y 101 de origen desconocido,



Y este año se registraron hasta ahora 59: 11 importados y 48 de origen desconocido.



La distribución geográfica de la enfermedad definida por el informe oficial indicó un caso en la provincia de Córdoba (con antecedente de viaje a Florianópolis); 31 corresponden a residentes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y 131 a la provincia de Buenos Aires.



El mayor número de confirmaciones correspondieron a menores de un año, donde también se observó la mayor tasa de incidencia, seguido de los grupos de 1 a 4 años. "Sin embargo, es importante el número de casos en adultos mayores de 20 años". destacó el parte sanitario.



El Ministerio e Salud recordó que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave o fatal, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Y enfatizó que la vacunación es la única forma de prevenir el sarampión, ya que no existe tratamiento.



En CABA y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, ante el brote, se está vacunando a bebés entre los seis y once meses.



Para el resto del país, el esquema funciona tal como está en el Calendario Nacional de Vacunación que incluye dos dosis: la primera a los 12 meses de vida y la segunda al momento del ingreso escolar, entre los 5 y los 6 años.



Todos los mayores a 5 años deben acreditar al menos las dos dosis contempladas en el calendario, mientras que los mayores que nacieron antes de 1965 son considerados inmunes y no deben vacunarse.