COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Empresarios y representantes sindicales coincidieron en la necesidad de que Chubut diversifique su matriz productiva y, en ese marco, le dieron un voto de confianza a la zonificación minera en la Meseta Central, con los controles ambientales pertinentes.

Así lo manifestaron los representantes del sector empresarial Pablo Dadam (Betonsur y Dadam Hermanos, de Puerto Madryn), Daniel Centurión (Intermares, de Puerto Madryn), José Oroquieta (Grupo Autosur), Alfredo García (Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia) y Rubén Villagra (Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut); y las autoridades gremiales Héctor Laplace (AOMA), Marcelo Mena (ASIJEMIN, trabajadores mineros jerárquicos), y Mateo Suárez (UOCRA zona del Valle y Puerto Madryn).

“Hay que entender que la minería es una industria totalmente legítima que traerá mucho progreso al país”, dijo Pablo Dadam, y agregó, en relación con el aspecto ambiental: “Las empresas en el mundo no salen a contaminar. Una empresa que contamina pierde fuerzas en sus acciones y pasa a ser un negocio improductivo. Realmente se controla al sector”.

Y en este marco adelantó que, de concretarse la actividad en la Meseta, “habrá trabajo en la primera etapa de construcción de instalaciones siderúrgicas, obras viales y civiles, sumado al mantenimiento de caminos y los servicios a prestar para el mantenimiento de las mineras”.

En tanto, el líder del gremio de la construcción, Mateo Suárez, fundamentó en la desocupación la necesidad de generar más alternativas productivas. “Nosotros vemos mineras en otras provincias y acá necesitamos ver si esto arranca y salvamos un poco la desocupación”, sostuvo, al cuantificar la cantidad de desocupados en Trelew, Madryn y zonas aledañas en 2.000.

“Vemos que no es dañino, se abren muchas fuentes de trabajo. ¿Entonces por qué no probar acá?”, se preguntó Suárez. “Hay varias provincias que tienen minería y no ha habido problemas”, agregó.

Daniel Centurión, de Intermares, con experiencia en la provisión de servicios para la industria en Santa Cruz, dijo que la minería en Chubut “sería una bisagra para toda la provincia. Creo y entiendo que va a ser como cuando se desarrolló la industria petrolera”.

“La minería es una alternativa de desarrollo para la provincia que debe ser controlada en forma fehaciente e idónea, y que nos va a permitir a todos tener una base económica, junto con los demás emprendimientos como metalmecánica y el petróleo. Es una alternativa más muy viable y lo digo por la experiencia que obtuvimos en Santa Cruz”, afirmó.

Inclusión social

Como secretario general de la Asociación Obrera Argentina, Héctor Laplace indicó: “Bregamos por que quienes se oponen a esta industria entiendan que al hambre se lo combate con mayor generación de trabajo e inclusión social; a la salud se la cuida con más y mejor distribución de los recursos económicos y al funcionamiento del Estado se lo fortalece con creación de riquezas y por estos fundamentos avalamos la minería”, ya que “contribuye a una mejor calidad de vida”.

Y expresó que es una industria “lícita, necesaria y esencial; multiplicadora de nuevas oportunidades, con muy buenos salarios y empleo registrado”.

Desde la zona sur de Chubut, Alfredo García, dijo sobre la zonificación minera en la Meseta que “es algo apropiado para saltar obstáculos vinculados a cuestiones particulares de distintas regiones de la provincia que no sean aptas para quedar alcanzadas por el tratamiento de esta actividad”.

Desde la Cámara de Comercio de Comodoro, consideró “necesario hacer una apertura en cuanto a poder explotar los recursos de forma responsable y controlada en función de beneficiar los intereses de todos los chubutenses. Creemos que es algo que no puede faltar dentro de cualquier actividad productiva: que se abran todos los ítems que puedan llevar al progreso y la prosperidad de los ciudadanos chubutenses”.

Desde el sector comercial, pero del Valle Inferior, Rubén Villagra dijo que en la presentación del proyecto de ley de zonificación minera “se desmitificó el pensamiento popular que la minería contaminará el Río Chubut porque, según los técnicos, esto no es posible que ocurra”.

Y afirmó: “Nosotros seríamos los primeros en estar en contra si supiéramos en alguna de estas charlas que se contaminaría el Río Chubut, única fuente de vida que tenemos en esta zona los chubutenses”.

En este marco expresó que “los lugareños de la Meseta, Trelew y Puerto Madryn recibirían por rebote muchos servicios que requiere la actividad”.

Minería nacional

En tanto, Marcelo Mena, como secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina, afirmó que “el Estado no puede ser el único lugar que brinde trabajo. Tiene que existir un esquema de minería nacional. Tenemos que incentivar todo eso. Planifiquemos la minería que nosotros queremos”.

“Está claro -agregó- que en el siglo pasado se hicieron mal las cosas por parte de muchas mineras a lo largo del mundo. Nosotros queremos mostrar la minería que se ejecuta correctamente, qué es lo que no debemos hacer y qué minería queremos para el día de mañana. Los primeros que vamos a estar al frente cuidando al medio ambiente y a las legislaciones laborales seremos los mineros”.

Por su parte, José Oroquieta, accionista y director del Grupo Autosur, dijo que es necesario que la minería es “una actividad genuina, legal y constitucionalmente habilitada que podría trabajar sinérgicamente con otras y en definitiva debería generar mayor valor que el que por sí misma arroja”.

“Estamos más allá de una discusión de puntos de regalías y una cuestión impositiva, sino más en una cuestión de derrame, de trabajo genuino, de oportunidades de crecimiento, de esquemas de compre local”, sostuvo.

Y resumió: “Comienza a ser interesante para el empresariado local saber, además de cómo desarrollar un esquema de minería sustentable y sostenible, que la sostenibilidad tiene que ver con cómo los actores locales que ya estamos y los que puedan venir a radicarse vean el impacto positivo en términos sociales, económicos y eventualmente culturales de una actividad como la que estamos hablando”.