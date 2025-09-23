El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), José González, analizó en diálogo con ADNSUR la compleja situación que atraviesa el sector comercial en Comodoro Rivadavia, reflejando la difícil coyuntura económica y política que afecta a toda la Argentina y cómo repercute de forma particular en la ciudad patagónica.

UNA CRISIS QUE GOLPEA CON FUERZA AL COMERCIO DE COMODORO RIVADAVIA

José González enfatizó que la realidad económica que enfrenta Comodoro Rivadavia es aún más acuciante que la del resto del país, debido a que la gran mayoría del empleo gira en torno a actividades privadas. “Está muy complicado el tema político-económico que pasa en todo el país, se sufre mucho más en nuestra ciudad, dado que aquí todo el trabajo que hay es de la gran mayoría de la actividad privada”, señaló.

En ese sentido, destacó que el escenario actual está signado por una fuerte ola de despidos que afecta a diferentes rubros, lo que repercute negativamente en el desarrollo económico local.

“Hoy se están produciendo muchos despidos en todas las actividades y perjudica el desarrollo económico de nuestra ciudad”, explicó González, poniendo el foco en el impacto social que esta ola tiene sobre las familias comodorenses.

DIÁLOGO Y BÚSQUEDA DE ACUERDOS CON COMERCIO

El dirigente gremial manifestó además que, ante esta realidad adversa, desde el CEC se encuentran abocados a dialogar con los empleadores para intentar preservar sus fuentes laborales.

“Desgraciadamente son muchos los despidos, y se trata por lo menos de ver de qué manera, hablando con los empresarios, podemos mantener un poco la fuente de trabajo, pero siempre es el tema económico el que gobierna”, indicó con preocupación, evidenciando los límites que encuentra el sector sindical frente a las condiciones macroeconómicas adversas.

Respecto al comportamiento actual del comercio, González resaltó una reducción en los despidos respecto a meses anteriores: “En el comercio se frenó bastante. Se frenó bastante a lo que venía. Esperemos que se amesete para darle más seguridad a quienes todavía tienen su puesto de trabajo”. Este aparente freno es, sin embargo, una señal frágil que depende en gran medida de la evolución económica nacional y local.

Por otro lado, el secretario general recordó que el CEC mantiene un compromiso permanente para mejorar las condiciones tanto para empleados como para empleadores. “Indudablemente, siempre tratamos de buscar mejores situaciones tanto para el empresario como para los trabajadores. Sabemos que a veces hay que poner más énfasis en el tema de las prestaciones que hacen los trabajadores en los comercios”, planteó, subrayando la necesidad de equilibrar derechos laborales y sostenibilidad de las empresas.

“La esperanza es que la cosa cambie en algún momento cercano y ver de qué manera podemos salir adelante”, remarcó, expresando optimismo pero también realismo sobre la complejidad del momento.

Consultado sobre un mensaje dirigido a los trabajadores de comercio ante las dificultades actuales y la proximidad del día feriado del 29 de septiembre, González expresó un mensaje de acompañamiento y reflexión: “Desearle a todos pasar este momento difícil, de qué manera nos preparamos para el año próximo para poder salir adelante”.

SE CONFIRMÓ LA APERTURA DEL PARQUE SAAVEDRA

Por su parte, el dirigente también informó sobre la apertura programada del Parque Saavedra, una iniciativa para fortalecer la comunidad local y generar espacios de recreación para todas las familias de Comodoro Rivadavia.

“A partir de la próxima semana se abre el Parque Saavedra. La segunda quincena de octubre se abre permanentemente hasta marzo”, anunció González.

Destacó que este espacio no solo estará disponible para los empleados de comercio sino para todos los habitantes de la ciudad. “Ahora también hay varias colonias, varias cuestiones que van a disfrutar del parque, pero concretamente a partir de octubre será para toda la comunidad. Siempre lo abrimos para todos porque creemos que el parque se merece ser disfrutado por todos los habitantes de Comodoro”, señaló con orgullo.

Reconoció que el esfuerzo económico principal para la apertura y mantenimiento lo realizan los empleados de comercio, pero insistió en el carácter comunitario del beneficio: “Si bien el esfuerzo económico lo hacen los empleados de comercio, el disfrute debe ser para todos”.

La situación actual que describió José González pone en evidencia un sector duramente golpeado por la crisis económica, con condiciones laborales amenazadas y un constante vaivén de despidos que preocupa profundamente tanto a trabajadores como a empleadores. La alta dependencia del empleo privado en Comodoro Rivadavia intensifica la incertidumbre, mientras que la inflación, la suba de costos y la caída del consumo siguen siendo obstáculos grandes para la recuperación.

El rol del Centro de Empleados de Comercio se presenta entonces como fundamental para buscar acuerdos que permitan un equilibrio entre la subsistencia empresarial y la preservación de los puestos de trabajo. Al mismo tiempo, la apertura de espacios sociales y recreativos como el Parque Saavedra representa una luz de esperanza para fomentar la cohesión social y brindar espacios de disfrute para la comunidad en momentos de dificultad.