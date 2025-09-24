La directora de la Oficina de Empleo Municipal, Viviana Carrasco, advirtió que la realidad local marca un contraste con las estadísticas oficiales de desempleo, que ubican a Comodoro Rivadavia con uno de los índices más bajos del país. Cada mes se incrementa la cantidad de personas que se inscriben en ese ámbito para acceder a capacitaciones y programas específicos para un primer empleo, pero además se registran personas que perdieron el trabajo y requieren el seguro de desempleo.

Según precisó la funcionaria, en agosto se inscribieron 208 personas en la Oficina de Empleo, de las cuales 38 lo hicieron por haber perdido su trabajo y acceder al seguro. En septiembre, hasta el día 23, ya sumaban 179 registros, con 56 solicitudes de seguro de desempleo. “Esto implica que esas personas quedaron sin trabajo y están cobrando un beneficio que depende de su categoría y antigüedad”, explicó Carrasco, en contacto con Actualidad 2.0.

Carrasco recordó que la oficina brinda distintos servicios: intermediación laboral, elaboración de currículums, orientación para capacitaciones y derivaciones a cursos a través de Comodoro Conocimiento y de los Centros Tecnológicos Comunitarios. “La gente se acerca, primero, porque necesita un trabajo. También buscan orientación para gestionar el seguro de desempleo o para capacitarse”, detalló.

Programas que vuelven a ponerse en marcha

Entre las herramientas que buscan reinserción laboral, la directora destacó como una novedad la reactivación, a partir de octubre, del Programa Puente al Empleo , que había estado inactivo. El plan permite que las empresas que contraten a personas registradas en la Oficina de Empleo accedan a reducciones de entre el 50 y el 100% en las contribuciones patronales , con incentivos adicionales para la incorporación de mujeres y personas con diversidad de género.

“Esto puede generar un poco más de oferta laboral, sobre todo en un contexto en el que vemos muchos cierres de comercios -describió- Lo positivo es que también nuevas aperturas y eso genera algo de demanda”, indicó.

Además, anticipó que próximamente se habilitará en la ciudad el Programa de Empleo Independiente, que otorgará financiamiento no reembolsable para proyectos de autoempleo. “Un joven que vende churros, por ejemplo, podría acceder a un aporte para comprar una batidora, siempre que cumpla con las condiciones de no tener obra social ni estar inscripto como monotributista”, explicó.

El contraste con las estadísticas oficiales

Mientras el INDEC mantiene a Comodoro Rivadavia entre las ciudades con menor índice de desempleo del país , las imágenes de largas filas para dejar un currículum en carnicerías o supermercados reflejan otra realidad. “Coincido con ese contraste. Los números oficiales no siempre se ven en lo cotidiano”, señaló Carrasco, ante la creciente demanda que reciben en la oficina a su cargo.

“La gente viene en busca de un trabajo, o para acceder a los cursos que tenemos en distintas áreas -indicó-. Nosotros dependemos del sector privado, entonces si hay mucho cierre de comercios, nosotros no vamos a encontrar la oportunidad de trabajo. En agosto y septiembre no hemos tenido una mejora, en cuanto a reinserción laboral de quienes perdieron el empleo”.

Además, explicó que las personas que obtienen el seguro de desempleo, quedan en vinculación con la oficina para activar los turnos, a fin de prorrogar ese beneficio mientras no encuentren empleo, como también para capacitarse en nuevas habilidades laborales. “Por día, tenemos entre 3 y 5 personas que solicitan el turno en ANSES para continuar con el seguro”, detalló.

Contacto con la Oficina de Empleo

Las personas interesadas en inscribirse o recibir orientación pueden comunicarse al WhatsApp 297-4178381. Próximamente, desde enero, la sede de Moreno 810, primer piso, frente al edificio municipal.

“Lo que buscamos es facilitar el acceso, tanto para quienes vienen de zona norte como de zona sur. Y siempre con la premisa de articular con otras áreas municipales para mejorar las condiciones de empleabilidad”, concluyó.