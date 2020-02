RAWSON (ADNSUR) - Ángel Sierra, secretario general de la Asociación de Provincial de Empleados Legislativos (Apel), confirmó este lunes que en asamblea se decidió continuar con las medidas de fuerza en la Legislatura de Chubut.

Los trabajadores legislativos salieron manifestarse a las calles tras la asamblea donde definieron seguir con un paro total de actividades, por tiempo indeterminado. “Continuaremos en lucha hasta que nos paguen el salario del mes de enero. Si hay un compromiso de pago con fecha, nos juntaremos y reveremos la medida”, dijo Sierra.

Asimismo, confirmó que no funciona ningún sector del poder legislativo. “No nos pagan, no trabajamos. No hay cronograma de pagos, ya no existe pago escalonado y nosotros pedimos salir de esta incertidumbre de no saber cuándo vamos a cobrar, uno no sabe ni cuándo puede pagar sus obligaciones y eso preocupa mucho”, señalo.

El referente de Apel además recordó respecto de la falta de pago de haberes, que se depositó el cuarto rango del mes de diciembre, y no hay fecha para los salarios del mes de enero. “Hoy tenemos que estar cobrando enero, están incumpliendo y nosotros tenemos todo el derecho a tomar todas las medidas de fuerza necesarias”, indicó.

Por último, aclaró que si está situación de falta de pago de salarios persiste “ya no depende de los empleados, sino del ejecutivo y autoridades del poder legislativo de revertir esta situación. Nosotros solo estamos reclamando nuestro salario”, dijo.