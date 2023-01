Los empleados de comercio tienen como meta poder sumar un 50 % adicional al 60% que se había acordado en la paritaria de abril del año pasado.

“Estuvimos discutiendo hasta la última semana del año pasado y no nos pudimos poner de acuerdo –refirió el líder sindical de Comercio en Comodoro Rivadavia y norte de Santa Cruz-. Esperamos que la ministra nos convoque para seguir conversando”.

El dirigente relató que el planteo del 50 por ciento adicional se hizo antes de finalizar el año pasado, para equiparar la inflación de 2022. “En un principio los empresarios dijeron que no podían, por el decreto del gobierno para pagar el bono de fin de año, pero seguimos dialogando y creo que por la última reunión que tuvimos, vamos a llegar a un acuerdo”.

Resta definir también el plazo y la modalidad de pago del porcentaje adicional, ya que la Federación sindical de comercio plantea que el plazo de la recomposición no se extienda más allá de marzo de este año (en abril se inicia la negociación paritaria 2023).

“Las cámaras están pidiendo que esta recomposición sea no remunerativa, pero veremos qué decisión toma el gobierno, porque eso afecta los porcentajes que van al sistema previsional y obras sociales”, explicó el dirigente.

Bono de fin de año y paritaria 2023

En igual sentido, González precisó que el bono de 24.000 pesos que correspondía pagar a empleados con sueldos inferiores a 185.000 pesos fue cumplimentado por la mayoría de las pymes que debían afrontar esa obligación, si bien al principio hubo reticencias. El mismo gremialista había informado en diciembre que el monto correspondía sólo al sector de pequeñas y medianas empresas, ya que con grandes cadenas de supermercado el bono acordado en la zona tenía un valor de entre 50.000 y 60.000 pesos.

En relación a la discusión paritaria correspondiente al año 2023, González tomó distancia del planteo del ministro Sergio Massa, quien dejó trascender que a partir de su plan para bajar la inflación a un 4 por ciento mensual, apuntará a un acuerdo con los gremios para que las paritarias de este año no superen el 5 por ciento mensual, lo que significaría no más de un 60 por ciento anual.

“Si tomamos en cuenta los últimos años, nunca se ha cumplido con eso de los precios máximos y todos esos programas que fue sacando el gobierno, porque en la práctica no tuvieron ningún efecto. Nosotros nos vamos a sentar a discutir si hay algo serio y si hay un real cumplimiento del sector empresario, como también un eficaz control del gobierno nacional. Si no, no tiene sentido hablar de esas metas y tendremos que ir reclamando de acuerdo a lo que vaya sucediendo con la inflación”.