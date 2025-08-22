Empleadas domésticas: quiénes cobrarán aumento de sueldo, bono y un 30% extra en septiembre de 2025
Las trabajadoras del servicio doméstico tendrán un incremento salarial en el noveno mes del año. Conoce en detalle las escalas vigentes.
En un contexto de gran atención por la evolución de los salarios en sectores clave de la economía argentina, el empleo doméstico vuelve a ser noticia. Después de varios meses sin ajustes, el gremio que representa a las empleadas domésticas alcanzó un nuevo acuerdo salarial que incluye un aumento y un bono extraordinario para los meses de agosto y septiembre de 2025.
Estas medidas buscan paliar la pérdida de poder adquisitivo acumulada a lo largo del año y reconocer la importancia fundamental que tienen estas trabajadoras en miles de hogares del país.
El reciente pacto fue ratificado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y oficializado mediante la Resolución 1/2025. Esto implica que los empleadores están obligados a ajustar sus liquidaciones conforme a las nuevas pautas salariales para cumplir con la normativa vigente y evitar multas o sanciones.
El empleo doméstico en Argentina es un sector clave para la economía y la vida cotidiana de miles de familias. A lo largo de la historia, las trabajadoras domésticas han enfrentado condiciones laborales y salariales históricamente precarizadas en comparación con otros sectores. La actualización salarial dispuesta para 2025 representa un avance significativo, al intentar equiparar las remuneraciones con la inflación y mejorar la situación de un colectivo especialmente vulnerable.
AUMENTO SALARIAL Y BONO PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN SEPTIEMBRE 2025
- En primer término, se aplicó una actualización fija del 3,5% sobre los sueldos correspondientes a junio.
- Posteriormente, se añadirá un aumento acumulativo del 1% en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre. Estos incrementos se aplican sobre las remuneraciones mínimas establecidas originalmente para enero de 2025.
Salarios por categoría y modalidad
Los sueldos básicos varían de acuerdo a la categoría laboral y la modalidad de contratación, diferenciando principalmente entre trabajadores con retiro (que no pernoctan en el lugar de trabajo) y sin retiro (residen en el domicilio). Para agosto, las tarifas por hora y por mes son aproximadamente las siguientes:
- Supervisor/a
Con retiro: $3.645 la hora y $454.922 mensual
Sin retiro: $3.994 la hora y $506.733 mensual
- Personal para tareas específicas (como cocineros)
Con retiro: $3.453 la hora y $422.648 mensual
Sin retiro: $3.785 la hora y $470.479 mensual
- Caseros (siempre sin retiro)
Hora: $3.261
Mensual: $412.362
- Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $3.261 la hora y $412.362 mensual
Sin retiro: $3.646 la hora y $459.534 mensual
- Personal para tareas generales (limpieza, lavado, cocina, etc.)
Con retiro: $3.021 la hora y $370.833 mensual
Sin retiro: $3.261 la hora y $412.362 mensual
Para septiembre de 2025, los salarios muestran leves incrementos de alrededor del 1%, siguiendo la pauta de aumentos establecida.
BONOS EXTRAORDINARIOS POR ÚNICA VEZ PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS
Para compensar el período sin aumentos y reconocer las dificultades económicas actuales, el acuerdo incluye un bono no remunerativo (es decir, no aporta a la seguridad social ni a otros beneficios) que se abonará en tres cuotas durante julio, agosto y septiembre.
Los montos varían según la cantidad de horas trabajadas semanalmente:
- Trabajadoras con hasta 12 horas semanales: $4.000 por mes.
- Trabajadoras entre 12 y 16 horas: $7.000 en julio, y $6.000 en agosto y septiembre.
- Trabajadoras con más de 16 horas semanales o personal sin retiro: $10.000 en julio, y $9.500 en agosto y septiembre.
Este bono debe ser abonado por todos los empleadores, sin excepción, y se paga en cada relación laboral activa, incluso si la empleada presta servicios en más de un domicilio. También debe figurar en el recibo como concepto aparte y no genera aportes ni antigüedad.
CLASIFICACIÓN DE TAREAS Y CATEGORÍAS LABORALES
Las categorías, fundamentales para establecer la remuneración, se dividen según las funciones que realiza la empleada doméstica:
- Supervisor/a: Persona que coordina y controla las tareas de dos o más trabajadores domésticos a su cargo.
- Personal para tareas específicas: Principalmente cocineros y otros especialistas con habilidades particulares para ciertas labores domésticas.
- Caseros: Empleados que viven en la vivienda para su cuidado general y mantenimiento.
- Asistencia y cuidado de personas: Incluye cuidado no terapéutico de enfermos, discapacitados, niños, adolescentes y adultos mayores, como niñeras y cuidadores domiciliarios.
- Personal para tareas generales: Encargados de limpieza, lavado, planchado, cocina y mantenimiento general del hogar. Es la categoría con mayor cantidad de trabajadores domésticos.
¿QUIÉNES COBRAN EL 30% EXTRA?
A estos básicos se deben sumar varios conceptos adicionales que pueden aumentar la remuneración total:
- Antigüedad: Un 1% extra sobre el salario mensual por cada año trabajado en la misma relación laboral.
- Zona desfavorable: Un incremento del 30% del salario mínimo para empleadas que trabajan en regiones con condiciones adversas, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones.
Además, quienes realicen tareas en más de una categoría tienen derecho a percibir la remuneración correspondiente a la categoría mejor remunerada en la que desempeñan funciones.
FACILIDADES PARA EMPLEADORES: DÉBITO AUTOMÁTICO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES
Por otro lado, y como parte de un esfuerzo para modernizar y facilitar la gestión de empleadores, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó recientemente el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social vinculados al personal doméstico.
Esta medida permite que los empleadores no tengan que gestionar mes a mes los pagos, sino que con una única adhesión se active el débito automático, asegurando el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma sin trámites recurrentes.
Para adherirse al débito automático, el empleador debe:
- Acceder al portal de ARCA con su CUIL/CUIT y Clave Fiscal.
- Ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares.
- Verificar en el menú “Trabajadores” la opción “Trabajadores a cargo”.
- Hacer clic en el botón “Adherir al débito automático”.
- Seleccionar el CBU del titular empleador o agregar uno nuevo si lo desea.