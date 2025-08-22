En un contexto de gran atención por la evolución de los salarios en sectores clave de la economía argentina, el empleo doméstico vuelve a ser noticia. Después de varios meses sin ajustes, el gremio que representa a las empleadas domésticas alcanzó un nuevo acuerdo salarial que incluye un aumento y un bono extraordinario para los meses de agosto y septiembre de 2025.

Estas medidas buscan paliar la pérdida de poder adquisitivo acumulada a lo largo del año y reconocer la importancia fundamental que tienen estas trabajadoras en miles de hogares del país.

El reciente pacto fue ratificado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y oficializado mediante la Resolución 1/2025. Esto implica que los empleadores están obligados a ajustar sus liquidaciones conforme a las nuevas pautas salariales para cumplir con la normativa vigente y evitar multas o sanciones.

Empleadas domésticas: aumento, bono extraordinario y nuevo sistema de aportes en agosto de 2025

El empleo doméstico en Argentina es un sector clave para la economía y la vida cotidiana de miles de familias. A lo largo de la historia, las trabajadoras domésticas han enfrentado condiciones laborales y salariales históricamente precarizadas en comparación con otros sectores. La actualización salarial dispuesta para 2025 representa un avance significativo, al intentar equiparar las remuneraciones con la inflación y mejorar la situación de un colectivo especialmente vulnerable.

AUMENTO SALARIAL Y BONO PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN SEPTIEMBRE 2025

El reciente pacto, ratificado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y oficializado mediante la Resolución 1/2025, establece una serie de incrementos escalonados para los haberes que se devengan en el período junio-septiembre de 2025.

En primer término, se aplicó una actualización fija del 3,5% sobre los sueldos correspondientes a junio.

Posteriormente, se añadirá un aumento acumulativo del 1% en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre. Estos incrementos se aplican sobre las remuneraciones mínimas establecidas originalmente para enero de 2025.

Salarios por categoría y modalidad

Los sueldos básicos varían de acuerdo a la categoría laboral y la modalidad de contratación, diferenciando principalmente entre trabajadores con retiro (que no pernoctan en el lugar de trabajo) y sin retiro (residen en el domicilio). Para agosto, las tarifas por hora y por mes son aproximadamente las siguientes:

Supervisor/a

Con retiro: $3.645 la hora y $454.922 mensual

Sin retiro: $3.994 la hora y $506.733 mensual

$3.645 la hora y $454.922 mensual $3.994 la hora y $506.733 mensual Personal para tareas específicas (como cocineros)

Con retiro: $3.453 la hora y $422.648 mensual

Sin retiro: $3.785 la hora y $470.479 mensual

$3.453 la hora y $422.648 mensual $3.785 la hora y $470.479 mensual Caseros (siempre sin retiro)

Hora: $3.261

Mensual: $412.362

$3.261 $412.362 Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.261 la hora y $412.362 mensual

Sin retiro: $3.646 la hora y $459.534 mensual

$3.261 la hora y $412.362 mensual $3.646 la hora y $459.534 mensual Personal para tareas generales (limpieza, lavado, cocina, etc.)

Con retiro: $3.021 la hora y $370.833 mensual

Sin retiro: $3.261 la hora y $412.362 mensual

Para septiembre de 2025, los salarios muestran leves incrementos de alrededor del 1%, siguiendo la pauta de aumentos establecida.

BONOS EXTRAORDINARIOS POR ÚNICA VEZ PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS

Para compensar el período sin aumentos y reconocer las dificultades económicas actuales, el acuerdo incluye un bono no remunerativo (es decir, no aporta a la seguridad social ni a otros beneficios) que se abonará en tres cuotas durante julio, agosto y septiembre.

Los montos varían según la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

Trabajadoras con hasta 12 horas semanales: $4.000 por mes.

$4.000 por mes. Trabajadoras entre 12 y 16 horas: $7.000 en julio, y $6.000 en agosto y septiembre.

$7.000 en julio, y $6.000 en agosto y septiembre. Trabajadoras con más de 16 horas semanales o personal sin retiro: $10.000 en julio, y $9.500 en agosto y septiembre.

Este bono debe ser abonado por todos los empleadores, sin excepción, y se paga en cada relación laboral activa, incluso si la empleada presta servicios en más de un domicilio. También debe figurar en el recibo como concepto aparte y no genera aportes ni antigüedad.

CLASIFICACIÓN DE TAREAS Y CATEGORÍAS LABORALES

Las categorías, fundamentales para establecer la remuneración, se dividen según las funciones que realiza la empleada doméstica:

Supervisor/a: Persona que coordina y controla las tareas de dos o más trabajadores domésticos a su cargo.

Persona que coordina y controla las tareas de dos o más trabajadores domésticos a su cargo. Personal para tareas específicas: Principalmente cocineros y otros especialistas con habilidades particulares para ciertas labores domésticas.

Principalmente cocineros y otros especialistas con habilidades particulares para ciertas labores domésticas. Caseros: Empleados que viven en la vivienda para su cuidado general y mantenimiento.

Empleados que viven en la vivienda para su cuidado general y mantenimiento. Asistencia y cuidado de personas: Incluye cuidado no terapéutico de enfermos, discapacitados, niños, adolescentes y adultos mayores, como niñeras y cuidadores domiciliarios.

Incluye cuidado no terapéutico de enfermos, discapacitados, niños, adolescentes y adultos mayores, como niñeras y cuidadores domiciliarios. Personal para tareas generales: Encargados de limpieza, lavado, planchado, cocina y mantenimiento general del hogar. Es la categoría con mayor cantidad de trabajadores domésticos.

¿QUIÉNES COBRAN EL 30% EXTRA?

A estos básicos se deben sumar varios conceptos adicionales que pueden aumentar la remuneración total:

Antigüedad: Un 1% extra sobre el salario mensual por cada año trabajado en la misma relación laboral.

Un 1% extra sobre el salario mensual por cada año trabajado en la misma relación laboral. Zona desfavorable: Un incremento del 30% del salario mínimo para empleadas que trabajan en regiones con condiciones adversas, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones.

Además, quienes realicen tareas en más de una categoría tienen derecho a percibir la remuneración correspondiente a la categoría mejor remunerada en la que desempeñan funciones.

FACILIDADES PARA EMPLEADORES: DÉBITO AUTOMÁTICO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES

Por otro lado, y como parte de un esfuerzo para modernizar y facilitar la gestión de empleadores, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó recientemente el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social vinculados al personal doméstico.

Esta medida permite que los empleadores no tengan que gestionar mes a mes los pagos, sino que con una única adhesión se active el débito automático, asegurando el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma sin trámites recurrentes.

Para adherirse al débito automático, el empleador debe: