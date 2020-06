CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en 0 comenzarán este lunes a cobrar la segunda ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por $10.000.



Asimismo, los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 0, y cuyos haberes no superen los $18.952 podrán cobrar este lunes el haber correspondiente a junio en las sucursales bancarias por ventanilla, según precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Además, recordó que, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.



En tanto, indicó que la segunda ronda del IFE tendrá una extensión no mayor a las cinco semanas y alcanzará a casi 9 millones de personas en todo el país.



Los titulares de la AUH terminarán de hacerlo el 22 de junio mientras que los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) comenzarán a hacerlo el miércoles próximo y concluirán su cobro el 24 de este mes, precisó Télam.



Según confirmó el organismo, una vez que finalice ese cronograma, se iniciará el pago de los que hayan elegido cobrar el IFE a través de un depósito en su cuenta bancaria mediante una Clave Bancaria Uniforme (CBU), también con esquema de pago por terminación de DNI.



En ese sentido, el pago para este segmento iniciará el 23 de junio y se extenderá hasta el 6 de julio de modo que luego será el turno de los beneficiarios no bancarizados.



A diferencia del pago de la primera ronda del IFE, en la que los beneficiarios podían elegir cobrar a través de retiro del dinero en cajeros de las redes Banelco o Link o vía Correo Argentino, el objetivo es que esta vez todos esos pagos se canalicen a través de bancos y que se les abra a todos sus beneficiarios una caja de ahorros para asegurar su inclusión financiera.