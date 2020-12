RAWSON (ADNSUR) - La Dirección General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, comunica que los Registros Civiles de la provincia del Chubut, comenzaron a tomar turnos para tramitar pasaportes.

No obstante ello, se informó que por el momento no se están tomando trámites exprés para DNI y pasaportes, debido a que continúa con personal reducido y las oficinas nacionales (RENAPER) y provinciales todavía no han podido restablecer las actividades normalmente.