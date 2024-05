Empezó haciendo sus juguetes pero su pasión lo llevó a crear "gigantes en la Patagonia" y el homenaje a héroes de Malvinas más grande del país

Es un artista desde pequeño, tenía tan solo 6 años cuando decidió darle rienda suelta a su imaginación para fabricar sus propios juguetes con madera, luego sus trabajos fueron perfeccionándose y en la adolescencia armaba réplicas de autos, barcos y aviones que veía en la televisión y revistas. Unos años después, tuvo un grave accidente y luego se quedó sin trabajo, dos momentos importantes que fueron cambiando por completo su vida. El arte comenzó a ser algo más serio y le permitió mantener a su familia. Nunca estudió arte pero sí decidió hacerlo de manera autodidacta, leyendo mucho, y de a poco comenzó a realizar obras que llegaron a dimensiones inimaginables. Es conocido como el creador de monumentos gigantes en la Patagonia, y una de sus últimas obras en homenaje a los héroes de Malvinas - que será inaugurado en pocas semanas - ha llamado la atención de todo el mundo ya que se trata del monumento más grande del país.

Aldo Beroisa tiene 59 años, es un reconocido artista nacido en Chubut pero vive desde pequeño en Neuquén,y fue cuando se mudó junto a sus padres que nacieron sus primeras creaciones. "El detonante fue cuando llegué a vivir a Plaza Huincul", asegura en diálogo con ADNSUR, luego de haber vivido sus seis primeros años de vida en Chubut, precisamente en Paso del Sapo, de donde es oriunda su mamá.

Su padre neuquino, siendo ferroviario fue trasladado a Chubut, a El Maitén. "Él era medio español y ella es de apellido Caucamán, de familia Tehuelche. Yo soy mestizo", aclara. Allí se conocieron y formaron una familia, pero pasados unos años decidieron que lo mejor era volver a Neuquén.

"En ese momento compraron un televisor porque no había donde estabamos viviendo, por primera vez vi la tele y puedo asegurar que fue increíble. Nunca me olvido de un periodista de Canal 13 que viajaba por el mundo y mostraba cosas monumentales. Yo me imaginaba con que algún día lo podía hacer".

Así fue que de a poco, con seis o siete años, fue fabricando sus propios juguetes con madera, aunque admite que también lo hacía porque no tenían la posibilidad de compraselos. De a poco, tomó las herramientas de su papá y ya casi entrando a la adolescenca comenzó a hacer réplicas de la Fragata Libertad, el portaaviones de la Armada Argentina ARA Veinticinco de Mayo y el avión de combate Phantom americano. La mayoría de ellos los veia en las televisión y diarios. También hizo autos de carreras y lanchas. "Siempre tuve curiosidad", afirma. Por lo que sus papás apostaron a que estudie en una escuela técnica: "ahí aprendí un montón de cosas y cuando terminé el secundario no quise estudiar y decidí irse a Buenos Aires como ayudante de locomotora en el ferrocarril".

UN ACCIDENTE QUE CAMBIÓ SU VIDA

Pero antes de partir a Buenos Aires, un accidente a los 19 años cambió su vida por completo y allí también comenzó su conexión con Jesús, que hoy forma parte importante de todo lo que hace. Ya que tiene más de una imponente obra con su imagen o relacionado a él, entre ellas una que fue instalada en Cutral Có.

“Un día iba en colectivo y cuando bajo por la puerta de atrás- a pocos metros de una iglesia evangélica- una camioneta me pasa a llevar, me levanta en el aire, me mete abajo y me arrastra, yo estaba muy grave, quedé ahí tirado. En ese momento había gente en esa iglesia que salió a ver, comenzaron a rodearme, se agarraron de la mano y yo me vi desde arriba, todo de blanco tirado en el piso con la cara ensangrentada mientras ellos le pedían a Cristo. Ellos empezaron a hablar alrededor mío, se me había reventado el tabique, me había desmembrado, me había abierto la mandíbula y me sangraba la boca y el oído. En un momento uno de ellos me levanta, me sube a una camioneta y me agarra en sus brazos durante todo el camino y me lleva hasta el hospital”, relató. Después de eso estuvo seis días internado en terapia intensiva y se salvó "como un milagro, porque gracias a Dios yo hoy estoy bien", admitió.

Después de largos meses de recuperación pudo cumplir el sueño de irse de Neuquén, tiempo en el que se desempeñó como trabajador de ferrocarriles del estado, pero luego de unos años -durante el gobierno de Carlos Menem- muchas empresas se privatizaron y Aldo se quedó sin trabajo, por lo que decidió regresar a Plaza Huincul, su ciudad pero ya con su esposa Olivia con quien están juntos hace 32 años.

"Quizás yo tengo que agradecer lo que pasó en esos años porque si no hubiese seguido siendo ferroviario, pero en ese momento tuve que rebuscármela y comencé a dibujar carteles, hacer maniquíes, muñecos, diseños, así que hacía un mural por comida o ropa", recordó. De a poco se empezaron a conocer sus trabajos, a los que cada vez les dedicó más tiempo y fue perfeccionándose de manera particular, aunque sin estudiar formalmente. "Me emociona ver lo que hacen otros artistas, por eso empecé a leer, investigar, fui viendo de todo, cómo es la figura humana, vi que cada uno la interpretó a su manera y cada uno tuvo su técnica para hacerlas y yo hoy tengo la mía".

EL MONUMENTO AL SOLDADO ARGENTINO

Por estos días Aldo vive momentos especiales, ya que realizó el monumento más grande del país al soldado de Malvinas, que será inaugurado el 9 de junio en la localidad de Zapala, Neuquén (está ubicado en la rotonda de la Ruta 22 que lleva hacia Las Lajas). Y esto ha tomado gran repercusión nacional debido a su imponente tamaño.

"Me llamaron para proponerme hacer un soldado de 4 metros, pero yo les dije que por la importancia que tiene Zapala como centro neurálgico de la provincia donde se reparten todas las rutas hacia el interior de Neuquén y aparte por tener cerca dos guarniciones militares, creía que era fundamental hacer algo imponente porque la zona se lo debía y asi nació".

Él propuso primero hacerlo de más de 10 metros, desde el municipio entonces le pidieron que sea 12 metros y terminó haciendo un momento de 17 metros de alto y de 180 toneladas (es decir 180 mil kilos). Allí puede verse un soldado de rodillas con la bandera argentina en su mano. "Es un monumento grandísimo, la verdad que muy lindo y con muchas satiufacacion porque la verdad que hay mucha expectativa. Mi hiija me contò que haban del monumento en todos lados y que hasta fue tendencia en redes sociales en Argentina - algo de lo que asegura no entinde demasiado- pero no lo puedo creer la verdad, me da mucha alegría", reconoció.

LOS "GIGANTES" DE LA PATAGONIA

Todas sus obras son realmente gigantes, sus grandes dimensiones se destacan y no se comparan con ninguna otra en la zona. La primera de ellas llegó con el pedido de un monumento de Ceferino Namuncurá, realizado de hormigón con 7 metros de alto y un peso de 7 toneladas (7 mil kilos), que está en la localidad rionegrina de Catriel. "Esa fue mi primera experiencia en hacer algo tan grande y moverlo con todo lo que hoy existe como grúas y camiones, toda la parte logística que yo hasta el momento no tenía ni idea".

En total hay 10 obras gigantes creadas por Aldo en la Patagonia, gran parte de ellas en Neuquén y Río Negro. Entre ellas se destacan el Cristo de más de 60 toneladas y 17 metros de altura que está ubicado en Cutral Có, donde también está "La Última Cena" que recrea la pintura de Leonardo Da Vinci, con sus trece figuras bíblicas, conformando una escena de 20 metros de alto por 25 de ancho, inaugurada en abril de 2022.

También realizó réplicas de dinosaurios en Plaza Huincul, Neuquén capital y El Chocón, entre otras."Tengo también caricaturas, un mural pintado, en El Chocón tengo esqueleto de dinosaurio, una reconstrucción del argentinosaurios", agrega.

Tiene en total 65 obras individuales, alguna de ellas de menor tamaño en Santa Cruz (Jaramillo) y en Chubut (José de San Martin) donde hay seis que componen una familia aborigen y son los primeros que juraron la bandera argentina.

Cada obra - de las grandes - le puede llevar entre ocho meses o nueve meses, por eso tiene a cuatro personas de total confianza trabajando con él. "Esto es mucho tiempo de trabajo y dedicación, por eso pienso que hay dejarle esto a alguien por lo menos para que cuando haya que reconstruir, ir arreglar o ir a ver qué pasa tiene que haber alguien, entonces Martín Chávez - que trabaja con él hace 15 años -sabe todo lo que yo sé".

Y destacó la importancia que todo esto tiene para él: "La historia del hombre se conoce por los monumentos y por los distintos personajes que tuvieron y que dejaron algo, esa historia después se enriqueció con la historia misma de las personas, cada uno fue haciendo una historia y eso creo que es la intención".

Al describir lo que siente cada vez que ve una de sus imponentes obras terminadas y la repercusión que alcanzan, asegura que "es esa sensación de que estás cumpliendo con tu meta, estás cumpliendo con tu amor, estás cumpliendo con la vida y estás cumpliendo con un sueño. Pero trato de mantener los pies sobre la tierra porque eso será que mis obras ni siquiera están firmadas por mi, muchos me cuestionan pero creo que yo lo hago para llegar al corazón de la gente".