La noticia del fallecimiento de Cresencio Hernández, un docente muy querido en Chos Malal y Las Ovejas, causó consternación entre colegas, estudiantes y vecinos. El gremio ATEN Zona Norte confirmó la muerte y difundió un mensaje de condolencias:

“Extendemos nuestro profundo pesar en este momento de dolor y tristeza a sus familiares, amigxs y compañerxs. Sus familiares solicitan colaboración para poder pagar los gastos de sepelio. Abrazo fraterno ante la irreparable pérdida en este triste momento”.

Hernández había desarrollado su carrera docente en diversas instituciones de la región, entre ellas la EPET N°13, el CPEM N°78 y la EPEA N°1 de Las Ovejas, donde dejó una huella marcada por su compromiso con la educación pública.

Acompañamiento de las escuelas y muestras de cariño

La comunidad educativa del CPEM N°78 expresó su acompañamiento a la familia del docente y, en particular, a su hija Melisa Cabral, también integrante del ámbito educativo:

“La comunidad educativa del CPEM N°78 acompaña con profundo pesar a nuestra querida Melisa ante la irreparable pérdida de su papá. Hacemos llegar un fraterno abrazo en este momento de dolor y tristeza”.

El mensaje fue compartido por docentes, directivos y alumnos, que resaltaron el respeto y la calidez humana que caracterizaban a Cresencio Hernández.

Mensajes de despedida en redes sociales

Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y recuerdos entrañables de parte de colegas, exalumnos y amigos. La docente Andrea Ventimiglia escribió un emotivo mensaje:

“Compañero de días y noches, los guisos y asados compartidos, tu casa siempre abierta, los viajes, tu generosidad. Solo espero que estemos a la altura. Hasta siempre, compañero del alma”.

El profesor Pablo Valdez también lamentó la pérdida:

“QEPD Crecencio, excelente persona y profesor”.

Mientras que Daniel Rosel expresó:

“QEPD querido Crecencio, mis condolencias a la familia”.

La docente Cecilia Canale escribió:

“Que Dios lo tenga en su gloria, hasta siempre”.

El recuerdo de sus alumnos

Varios de sus alumnos y exalumnos también le dedicaron palabras de gratitud y cariño. “Descansa en paz, querido profe”, publicó Gaby Arabel, mientras que Paola Schouabs escribió un mensaje dirigido a la hija del docente:

“Mi más sentido pésame Meli, sólo Dios puede traer consuelo. Te abrazo fuerte”.

Finalmente, Mirtha Mora resumió el sentimiento colectivo:

“QEPD Crescencio, dejaste profundas huellas en este pueblo. Dios te reciba en su reino. Abrazos y paz para su familia y amigos”.