Este lunes por la mañana, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, brindó detalle sobre un alerta naranja por fuertes lluvias en un sector de la Provincia del Chubut.

Precisamente, esta alerta fue emitida en base a los informes proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional, que advierte sobre un significativo aumento en las precipitaciones que afectarán a diversas zonas con lluvias localmente fuertes.

Según el pronóstico oficial, se esperan valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 40 y 90 milímetros, con la posibilidad de que estas cifras puedan ser superadas puntualmente en algunos sectores.

Esta situación climática adversa es especialmente preocupante para las áreas más elevadas, donde no se descarta la presencia de lluvia mezclada con nieve, lo que podría complicar aún más las condiciones locales de Cushamen.

QUÉ ES EL ALERTA NARANJA Y CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES

El alerta naranja implica que la población y las autoridades deben mantenerse en estado de máxima precaución, ya que las lluvias intensas pueden provocar inconvenientes como anegamientos, desbordes de ríos, problemas de visibilidad y posibles interrupciones en el tránsito terrestre.

Frente a esta situación, la Subsecretaría de Protección Ciudadana recomienda a la ciudadanía:

Evitar circular por zonas bajas y caminos rurales que puedan inundarse.

Mantenerse informados a través de los medios oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades locales.

Protegerse de la exposición prolongada a las lluvias intensas y vestirse adecuadamente para el clima frío, especialmente en zonas altas.

Supervisar el estado de techos, desagües y sistemas de drenaje para prevenir filtraciones y acumulación de agua.

Este fenómeno meteorológico, condicionado por la presencia de sistemas frontales y condiciones atmosféricas propias de la temporada invernal, subraya la necesidad de fortalecer la preparación y la resiliencia ante eventos climáticos extremos, que cada vez se manifiestan con mayor frecuencia en diferentes regiones del país.